'He decidido no participar en contienda electoral para presidente', Samuel García busca retomar cargo de gobernador

Samuel García Sepúlveda oficializó esta tarde que no seguirá en la campaña presidencial como precandidato de Movimiento Ciudadano y que retomará su cargo como gobernador constitucional de Nuevo León.

“He reasumido funciones como gobernador constitucional del estado y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para presidente”, explicó.

García no hizo ninguna referencia a la postura del Congreso del estado que ratificó que el vicefiscal Luis Enrique Orozco es el gobernador interino en funciones.

