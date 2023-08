HBO cancela The Idol tras solo una temporada

Es un hecho, HBO confirmó que The Idol no regresará para una segunda temporada.

La serie protagonizada por Lily-Rose Depp y The Weeknd no logró convencer al público, ni a los críticos y al parecer, tampoco a los ejecutivos.

El programa era uno de los más esperados del 2023, su estreno dio mucho de que hablar; incluso, tuvo una presentación exclusiva en el Festival de Cannes. Sin embargo, el resultado de la historia contada en pantalla no fue del agrado de muchos.

En el sitio de Rotten Tomatoes acumuló un total de 19% de aprobación de parte de la crítica, algo sumamente negativo para el show.

Un representante del canal dijo para The Hollywood Reporter: "The Idol era uno de los programas más provocativos de HBO y estamos satisfechos con la fuerte respuesta de la audiencia. Después de mucho pensar y considerar, HBO, así como los creadores y productores, han decidido no seguir adelante con una segunda temporada. Estamos agradecidos con los creadores, el elenco y el equipo por su increíble trabajo".

Las escenas sexuales en excesivas, la objetivación de Lily-Rose y la dudosa actuación de The Weeknd, fueron algunos de los elementos más criticados del show.

¿De qué trata The Idol?

La serie cuenta la historia de la superestrella del pop (Lily-Rose Depp), quien luego de sufrir un ataque de nervios y cancelar su gira; está decidida a hacer su gran regreso a los escenarios y reclamar su trono. En medio de esto llega Tedros (The Weeknd), un empresario de clubes nocturnos con un pasado turbulento y quien despierta un romance con Jocelyn, el cual pondrá de cabeza el mundo de la cantante.