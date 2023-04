Hay voluntad en los jugadores: Eduardo Fentanes

Como ya es costumbre, ayer jueves el técnico de Santos Laguna, Eduardo Fentanes atendió a los medios de comunicación, con todo lo referente al vital encuentro que sostendrán este domingo ante el líder de la competencia, los Rayados de Monterrey, en donde los Guerreros no ganan en la liga desde el 2002.

La continuidad como técnico de los Guerreros, es algo que no preocupa en estos momentos al estratega verdiblanco, quien aseguró que el seguirá al frente mientras se sienta respaldado por parte de sus pupilos.

“Mientras yo vea respuesta en la cotidianidad, mientras yo siga creyendo y viendo la voluntad de hacerlo por parte de mis dirigidos, a mi me corresponde seguir, cuando ya no la vea, es cuando me pienso hacer a un lado, pero ellos me lo externan en palabras y acciones, evidentemente en el juego hay errores, pero nuestro compromiso es reducir la cantidad de errores y aciertos”, declaró.

El técnico esta consiente de las críticas y señalamientos por parte de los aficionados a la institución albiverde, pero aseveró que mientras aún se tengan posibilidades, el equipo no dejará de competir para hacerse de los 9 puntos que quedan en disputa, tomando plenamente la responsabilidad de las unidades que han dejado ir, además del trabajo que los jugadores hacen en la semana previa a los partidos, por lo que, no dejarán de insistir.

“Le tenemos que dar vuelta a la página, más no ignorarla, sino analizándola, confrontándola y viendo en qué se está fallando. El día a día va devolviendo la ilusión, la confianza y la actitud. Confío plenamente en este equipo y en que conseguiremos un resultado favorable”, expresó en la charla el entrenador de Santos.

En cuanto al duelo frente a los regios, el timonel de los albiverdes destacó que será uno de los más complicados y relevantes dentro del torneo, ya que, en caso de perder, prácticamente se quedarían con muy pocas posibilidades para ingresar al repechaje, dependiendo lo que hagan sus perseguidores principales, como lo son San Luis y Atlas.

“El partido más importante es el que sigue. Además, por ser la recta final del torneo, la relevancia de los puntos se va volviendo más importante, entonces el partido vs. Monterrey es el más importante, porque es el que nos brinda la oportunidad de cambiar el momento”, destacó Fentanes, quien buscará romper una larga sequía en la Sultana del Norte.

Además, el estratega no dejó pasar la oportunidad para comentar que ha estudiado perfectamente a los Rayados, por lo que buscarán “aplicarse” para poder hacerle daño al rival: “Cuando analizas los partidos de Monterrey, te vas dando cuenta que los equipos que le han hecho daño, lo hacen desde sus argumentos, es decir, cada equipo compite con sus armas y conceptos. Si te aplicas entonces le haces daño al rival”.

De igual manera, Eduardo Fentanes dejó en claro que no esta casado con un cuadro en especial o con algún jugador, ya que están plenamente enfocados en que cada uno de los rivales es completamente diferente al anterior, por lo que, utilizarán a los que estén mejores durante la semana para buscar obtener los tres puntos.