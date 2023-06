'Hay un Durango fuera del estado, en EUA'

En los últimos cinco años en Durango se han elevado las remesas que envían el millón y medio de duranguenses que viven en Estados Unidos en un 100.7 por ciento, el problema es que este dinero se va a gasto corriente y no en desarrollo.

Avelino Meza, secretario General de la organización Fuerza Migrante en Nueva York, durante la instalación del capítulo Durango, señaló que en Estados Unidos viven 1.5 millones de duranguenses.

EXISTE UN DURANGO FUERA DEL ESTADO, EN EUA

"Tenemos un Durango fuera del estado y la idea es que ese Durango potencializa la migración, potencializa el amor por nuestra tierra, la nostalgia. Somos más mexicanos fuera del país, más duranguenses fuera del país", señaló.

La idea que busca Fuerza Migrante es el apoyo para el desarrollo de la comunidad, que los duranguenses en Estados Unidos hagan equipo con el gobierno municipal, con el gobierno del estado, con el gobierno federal, pero también con las organizaciones y liderazgos e incluso con la propia comunidad.

"Es necesario cerrar filas, que le apostemos a proyectos productivos a generar fuentes de empleo, alternativas educativas y podamos, si no frenar la migración, sí generar alternativas para que no siga creciendo", dijo.

REMESAS DEL 2022, EL 65 % DEL PRESUPUESTO ESTATAL

Tan solo ese millón y medio de duranguenses enviaron durante el 2022 casi mil 400 millones de dólares de remesas de Estados Unidos a la entidad duranguense, algo así como 23 mil 800 millones de pesos, el equivalente al 65.7 por ciento del presupuesto del Gobierno del estado de Durango en el mismo año.

El grave problema de esas remesas, comentó Avelino Meza, es que la gran mayoría de ese dinero se va al gasto corriente de las familias.

AUMENTARON REMESAS 100 % EN 5 AÑOS

"Estamos incrementando año con año las remesas, año con año se rompen récord, pero se están gastando en televisiones más grandes, en cenas y bailes más caros, en fiestas de quinceañeras más caras donde las bebidas ya no son cervezas ahora es whisky, pero no se están invirtiendo esos millones de dólares en desarrollo, no hay desarrollo, no se aprovecha el recurso", acotó el dirigente de Fuerza Migrante.

Incluso mencionó que las remesas en el país se han incrementado en un 100 por ciento y en Durango también han aumentado en forma parecida en ese lapso de tiempo.

Para el cierre del 2017, las remesas que llegaron a la entidad duranguense fueron de 671 millones de dólares, y para el cierre del 2022, cinco años después, alcanzaron los mil 347 millones de dólares, el 100.7 por ciento de aumento.

45 MIL FAMILIAS RECIBIERON ESE DINERO

Esa cantidad de remesas llegaron a 45 mil 414 viviendas en el estado y de los mil 400 millones de dólares, el 24 por ciento llegaron al municipio de Durango seguido por el de Gómez Palacio y Canatlán, ambos con alrededor del siete por ciento; Santiago Papasquiaro alcanza el seis por ciento igual que Guadalupe Victoria.

El billete verde llega a Durango principalmente proveniente del estado de Texas con casi el 28 por ciento, seguido de California con el 18, Illinois el 13 y Colorado el siete por ciento.

Pero el problema sigue siendo el mismo, provenga de donde provenga y llegue a donde llegue, ese recurso se va al gasto corriente y no se puede observar desarrollo generado con ese dinero que llega a la entidad.

Es aspiracional ser migrante

Avelino Meza fue claro al señalar que estos números provocan que para muchos duranguenses en el estado sea aspiracional ser migrante y buscan irse a vivir y trabajar en Estados Unidos arriesgando la vida en su traslado.

"Es sentido lógico, los duranguenses visualicen las carreteras en Semana Santa, diciembre y verano, con trocas último modelo de paisanos, con rines de lujo, con luces y sonido, regalos, lanchas, cuatrimotos y lo ve un joven que a lo mejor se le dificulta ir a la preparatoria porque tiene que generar recursos para subsistir con la familia".

"Entonces, lo primero que va a pensar, en el mejor de los casos, es decirle al tío, al primo al vecino, que a ver si no hay forma de irse con ellos y poder ingresar a los Estados Unidos, que le ayuden a llevárselo", comentó.

O bien, se arriesgan a irse y pagarle a un pollero que les llega a cobrar desde 10 mil a 12 mil dólares por persona solo para cruzarlos al país del norte, arriesgando su vida.

Y afirmó que los gobiernos siempre han sabido que este fenómeno de la migración ha sido la gallina de los huevos de oro, porque ha sido un gran negocio tanto para México como paro Estados Unidos.

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO

México gana mucho con la llegada de 58 mil millones de dólares por divisas cada año y Estados Unidos se voltea para un lado en el tema de la migración porque está ganando mano de obra barata.

De acuerdo al dirigente de Fuerza Migrante, existen cerca de cuatro millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, son las cifras estimatorias, y se trata, dijo, de "un nuevo modelo de explotación laboral", donde el país vecino tiene mano de obra a bajo costo.

Las empresas o negocios de aquel país no pagan ningún tipo de prestación por estos trabajadores migrantes, no paga el gobierno el servicio de salud, no paga la jubilación, no existe ningún tipo de prestación, "este es un gran negocio para los dos países", afirmó, por ello señaló que la migración es la "gallina de los huevos de oro".

Por esa razón, Avelino Meza dejó en claro que se buscan alternativas para bajarle un poco a la migración con polos de desarrollo donde las diferentes asociaciones y organizaciones de migrantes duranguenses le apunten a buscar mecanismos de desarrollo en el estado, en los municipios para tratar de frenar un poco este fenómeno de migración.

"A eso le apostamos en Fuerza Migrante, no a detener la migración porque es difícil, pero si a tratar de frenarla un poco", concluyó Avelino Meza.

Dinero

Las remesas llegaron a 45 mil 414 viviendas en el estado, así se dividen los mil 400 millones de dólares:

*Durango: 24 por ciento.

*Gómez Palacio: 7 por ciento.

*Canatlán: 7 por ciento.

*Santiago Papasquiaro: 6 por ciento.

*Guadalupe Victoria: 6 por ciento.