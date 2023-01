Hay que trabajar con lo que se tiene: Eduardo Fentanes sobre el tema de refuerzos

"Confianza" es la palabra clave y que resuena en la cabeza de Eduardo Fentanes, a escasas horas de iniciar el torneo Clausura 2023 para los Guerreros del Santos Laguna, pues el entrenador albiverde ratificó sus buenas sensaciones en torno al plantel, aunque no cerró las puertas a la llegada de al menos, un par de jugadores más.

Una extensa e interesante entrevista, ofreció ayer Fentanes en conferencia de prensa realizada en el auditorio Orlegi, de Territorio Santos Modelo, donde cortó de tajo temas como el de una posible llegada de Ignacio Jeraldino para vivir una segunda etapa con los Guerreros, pues aunque la plantilla tiene cabida para delanteros, el director técnico fue claro y confirmó: "Jeraldino no está contemplado para este torneo". Tras intercambiar puntos de vista con los representantes de los medios de comunicación locales, Fentanes se dio tiempo para compartir con ellos la "Rosca de Reyes", en la que el propio estratega santista resultó agraciado al encontrar al Niño Dios en su trozo del tradicional bizcocho.

Tras la práctica matutina de jueves, Fentanes ya tiene lista su alineación titular para el partido de debut en el Clausura 2023, el cual afrontará con la convicción de que Santos tiene lo suficiente para pelear de igual a igual, ante cualquier rival: "Estamos bien, se trabaja con lo que se tiene, en un tono optimista porque estamos conformes con lo realizado en la pretemporada, con el plantel con el que contamos. Hicimos futbol y ahora vamos a revisar los videos en conjunto el cuerpo técnico, manejamos dos opciones y ya con el análisis posterior tomamos la decisión de cuál será la que utilizaremos, pero ya desde este jueves queda lista la alineación que vamos a tener contra Tigres para que el equipo pueda optar por un buen resultado", señaló.

El estratega albiverde compartió la evolución que su equipo ha experimentado durante la etapa precompetitiva, con lo que acumularon las armas suficientes para el desafío del Clausura 2023: "hemos ido de menos a más en el andar de la pretemporada, después del receso largo, que desde hace tiempo no sucedía. Hemos ido avanzando durante la pretemporada y después en la etapa de partidos, se ha evolucionado de la mejor manera, hicimos futbol para quedar listos, con ilusión y estamos renovados para iniciar el torneo, esperando redondear la plantilla con algunos refuerzos", remató.

"Las dos posiciones en que hemos buscado refuerzos, son las que hemos comentado antes abiertamente, se hizo la solicitud (a la directiva) de reforzar, un volante central o contención y un volante por izquierda, esas son las posiciones que podríamos estar esperando, un volante de perfil zurdo, aunque tenemos gente de cantera que podemos usar, pero estamos en espera y evaluación", agregó el entrenador.

Fentanes descartó que por su parte, exista algún tipo de molestia para con la directiva, al no tener refuerzos cuando ya está por comenzar el torneo, al contrario, se centra en trabajar con lo que tiene a su disposición: "Desde siempre ha habido ausencias, pero siempre nos hemos enfocado en trabajar con lo que se tiene, pues el molestarse no lleva a ningún lado, no resuelve nada, no tiene ningún sentido. Además, hay que trabajar con lo que se tiene al día de hoy, para buscar salir adelante", sentenció.