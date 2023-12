'Hay que esperar la decisión del Congreso de Nuevo León', dice AMLO sobre Samuel García

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay que esperar a la decisión del Congreso de Nuevo León sobre la permanencia de Samuel García (MC) como gobernador de esa entidad y rechazó que haya "alteraciones al orden" que afecte el funcionamiento del estado.

No obstante, reconoció que está detenida la mesa de seguridad en Nuevo León. "Está detenida a la mesa de seguridad, de todas maneras, hay reuniones entre la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de seguridad federal, incluso está por hacerse el cambio del comandante del distrito de Nuevo León".

López Obrador señaló que: "hay que esperar, para qué adelantarnos, vamos a esperarnos a ver qué resuelve, pero sí sería algo extraordinario, una destitución, y entiendo que hay un procedimiento constitucional para estos casos que tiene que ver con juicio político".

El mandatario dijo que el gobernador de Nuevo León ya regresó a su cargo y de todas maneras lo quieren quitar, es una represalia o están forzando a dejarlo en el cargo, "¿a cambio de qué?, está interesante, no se van a aburrir".

Destacó que aun en esa crisis política en Nuevo León, no hay ninguna alteración al orden que esté afectando la buena marcha del estado.

"Este es un asunto de la cúpula, de la llamada sociedad política. Es un poco lo que sucede a veces por meses en Italia o España y no pasa nada, yo creo que hasta mejor funcionan las cosas", señaló.

Aseguró que su gobierno trabaja en favor de los ciudadanos de Nuevo León y el próximo 16 de diciembre viajará a la entidad para concluir el acueducto del Cuchillo II que llevará más de 5 mil litros de agua a Monterrey y su zona metropolitana.

"Tengo que decirlo, he trabajado muy bien con Samuel García, en esta y en otras acciones no hemos tenido ninguna diferencia y no fue poca cosa que en un año resolvimos el problema del desabasto de agua de Monterrey y de la zona urbana, iban a tener agua mínimo para seis años más eso es lo que les vamos a dejar una inversión como de 15 mil millones de pesos", dijo.