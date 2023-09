Hay que demostrar todo lo que somos: Irma, ganadora de MasterChef, habla de sus retos de vida

El espíritu competitivo de la modelo y conductora, Irma Miranda, la llevo a convertirse en la ganadora de MasterChef Celebrity 2023.

"Desde que llegué, me dije, 'Irma, no vas a salir luego luego de MasterChef'. Siempre tenemos que aceptar los retos con garras, no simplemente para vivir la experiencia, sino demostrarnos la capacidad que tenemos para hacer las cosas; a veces, pensamos que no somos expertos en algo y podemos llevarnos una sorpresa como me acaba de ocurrir", dijo Irma en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

La exMexicana Universal platicó con esta casa editora de su triunfo en el programa de TV Azteca y sus deseos por seguirse abriendo camino en el mundo artístico.

"Estoy contentísima. Han sido días de asimilar las cosas, porque luego las hacemos, pero no estamos preparados para los resultados; estando en la final, sabía que cualquier cosa podía pasar.

"Ser la ganadora, significó mucho orgullo. Estoy feliz porque siempre he dicho que hay que demostrar todo lo que somos y lo que tenemos. A lo largo de mi carrera en TV y concursos de belleza, siempre he dicho, 'Voy a mostrar quién es Irma Miranda'", manifestó la joven.

EL PROGRAMA

Reveló Miranda que cuando estuvo en Mexicana Universal o representando a México en Miss Universo, jamás le pasó por la mente que sería parte de MasterChef Celebrity.

"Al momento de que me hablaron para participar en la Cocina más famosa de México quedé anonadada porque no creía que me estuvieran invitando, no es que no tuviera noción de cocina, pero ya para concursar era otra cosa; pero bueno, es parte de los retos y las oportunidades que la vida nos presenta".

Mencionó Irma que sus primeros capítulos los vivió con ciertas expectativas, pero con el pasar del tiempo todo fue cambiando.

"Me iba dando cuenta que sería un programa muy enriquecedor para mí porque además de mostrar los dotes culinarios, uno demuestra ahí sus fortalezas y su personalidad".

Para la conductora, los momentos de mayor presión ocurrieron cuando tenían que ir por ingredientes o bien, los domingos de eliminación."Era toda una aventura ir al súper, empezar a cocinar y cuando faltaban cinco minutos que aún no quedaba el platillo; sin embargo, los retos de eliminación me angustiaban porque uno le toma cariño al programa y lo que menos deseas es irte".

En cuanto a sus compañeros en esta temporada, la chica expresó que hizo muy buenas amistades.

"Tengo a mis hermanas que son Jimena Longoria o Romina Marcos. Nos llevamos increíble. También tengo contacto con Cositas, Paco Palencia, Lalo Capetillo o Mónica".

ANHELOS

Tras acabar MasterChef Celebrity, Irma compartió qué es lo anhela hacer próximamente.

"Lo que más deseo es continuar en la televisión. Quiero volver a mi carrera de conducción porque me siento como pez en el agua. También quiero hacer unos videos de recetas de cocina".

Por último, Miranda dijo que espera conocer Torreón. "Nunca he ido a la Comarca Lagunera, quiero ir porque además me han comentado que su gastronomía es deliciosa".