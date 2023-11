¿'El Borrego' Nava entrará a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México?

Juan Carlos "El Borrego" Nava se encuentra muy emocionado porque siempre tiene trabajo y además cuenta con el cariño del público.

"Son 40 años de carrera donde la gente me ha favorecido con su amor y eso me tiene muy contento.

"Les agradezco de corazón y por eso me entrego al 100, porque sé lo importante que es tener el cariño de la audiencia, eso lo valoro muchísimo", mencionó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Nava charló con esta casa editora de sus cuatro décadas de carrera y de su renuncia el segmento Las Estrellas Bailan en Hoy, debido a una lesión que le impidió continuar.

El presentador y comediante manifestó que se siente satisfecho con lo que logró en esta competencia de baile.

"Estuvo increíble. Fueron ocho semanas espectaculares, en donde me divertí mucho e hice grandes amistades", expresó.

Durante su estadía en Las estrellas bailan en Hoy. Juan Carlos compartió créditos con Tefi Valenzuela, quien ahora moverá su cuerpo junto a Juan Ángel Esparza.

"Es la mejor bailarina de toda la competencia, ya se la encargué bastante a Juan Ángel. Sé que harán un buen papel. Voy a estar checando sus ensayos y animándolos".

En cuanto a su lesión en el hombre, el comediante destacó que tendrá que cuidarse para que logre reponerse a la perfección.

"Ya estaban en rehabilitación, pero como seguía bailando y tuve una segunda lesión, obvio recaí. Lo que hay que hacer es seguir con la rehabilitación, pero ya sin mover el brazo.

"Continué bailando porque uno se compromete en algo y hay que darlo todo. No podía fallarle al público ni a la producción. Me siento satisfecho, cumplí mis expectativas y las de todos. Estoy agradecido con la preferencia del público y de sus votos. Este trabajo me dejó con grandes ánimos", relató.

"El Borrego" Nava compartió que sabía baila, sin embargo, no lo había hecho a gran escala.

"Toda la vida he sido aficionado al baile, pero nunca de esta manera. Ya viendo coreografías y todo eso es, ya es todo más complicado. Amerita suerte y concentración. Es un compromiso muy diferente".

Durante la amena charla, el humorista reveló cuál consideró que fue la coreografía más complicada que le tocó emprender.

"Considero que la primera bachata que me tocó fue muy difícil. Cada ritmo tiene su chiste, no crean que es cualquier cosa".

En cuanto a los jueces, Andrea Legarreta, Roberto Mitsuko, Latin Lover, Ema Pulido y Albertano, Juan Carlos mencionó que se portaron de maravilla.

"A Tefi y a mí nos trataron súper bien siempre. Fueron objetivos y cariñosos. Nos dieron consejos que nos sirvieron bastante. Son unos profesionales. Hacer caso a lo que nos decían sí hacía la diferencia".

Por otro lado, Juan Carlos Nava dijo que cierra el año de una forma bastante provechosa.

"He realizado bastantes cosas y vienen muchísimos shows privados aquí y en Europa. Voy a empezar 2024 con un proyecto que estoy seguro les va a encantar".

"El Borrego", quien dijo que espera venir pronto a la Comarca Lagunera, expresó que le gustaría ser parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

"Yo le entro a todo, donde me indiquen le entro. Recuerden que estuve en Big Brother VIP 3".