'Hay que aprenderlo', Pablo Montero en contra del uso de teleprónter para cantar el Himno Nacional

Pablo Montero habla de la reciente equivocación de María León al interpretar el Himno Nacional de México y se muestra en contra del uso de apuntadores para apoyarse a la hora de cantarlo: "te lo tienes que aprender".

Hace un par de días María León llamó la atención al equivocarse en la entonación del himno nacional mexicano previo al juego de Padres Vs. Giants.

Ante esto, fue el cantante Pablo Montero quien, en un encuentro con la prensa, señaló que estos errores eran muy comunes, a tal grado de que incluso a él le ha pasado.

"Fue durante la estrofa de El acero aprestad y el bridón y yo dije el cañón, entonces son cosas que pasan, es acapela, y a veces tienen que agarrar el tono de oído nada más, y para agarrar el tono es difícil, y de repente está el rebote del público que está cantando, a muchos les ha pasado, fue una palabra nada más", contó.

Tras esto, Pablo mencionó que aun así, sabe la importancia de entonar este himno, el cual ha cantado en varios eventos importantes: "Lo he cantado muchas veces, cuando fue la Fórmula 1 en Monterrey había como 100 mil personas, lo he cantado muchos lugares, hasta ahora que fue en Chicago, lo tengo muy bien dominado y sé muy bien todo lo que significa cada palabra, así pasa, somos humanos".

Al cantante lagunero le cuestionaron si era necesario usar un teleprónter para que ya no haya más equivocaciones, ante esta posibilidad, Pablo Montero se mostró errático, y aseguró que no era necesario.

"No pues no, es como si voy a una obra de teatro y me pongo el puntador, hay que aprendérselo, y así es, más si es nuestro himno, hay que aprendérselo bien y punto", sostuvo.