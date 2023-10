'Hay oportunidades que solo pasan una vez', cuenta lagunero de mina Capela

No hay día en que Juan Manuel Palma Gamboa, nacido en Torreón, Coahuila, no recuerde las palabras de su madre: "hijo, vete y experimenta, hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida".

El 15 de agosto de 2022, el joven de 24 años llegó a la localidad de Tehuixtla, situada en Teloloapan, Guerrero, para unirse a las operaciones de la mina subterránea Capela, la unidad más nueva de Industrias Peñoles y que se dedica principalmente a la extracción y producción de concentrados de plomo, cobre y zinc. Ahí también se encuentra una Planta de Beneficio.

Visiblemente emocionado, dice que para él, la empresa minero-metalúrgica representa crecimiento y orgullo lagunero. Juan Manuel llegó a esta unidad minera, gracias al Programa "Ingenieros en Entrenamiento", creado en 2003 con el fin de promover la incorporación de profesionistas recién egresados a las unidades operativas. Consta de una formación de 12 meses en competencias técnicas, administrativas y humanas.

Tan solo de enero a noviembre de 2022, a este programa, impulsado por Peñoles y Fresnillo plc se integraron alrededor de 224 profesionistas recién egresados de distintas instituciones educativas del país.

"Ellos se acercan a las universidades, hacen una convocatoria y luego se inicia con un proceso de reclutamiento. Yo me enteré un año después de egresar, mi coordinador de la carrera de ese entonces, nos mandó por whatsApp la información sobre el programa de Ingenieros en Entrenamiento y me decidí, presenté varios exámenes, los aprobé y me asignaron la Unidad Capela, aquí en el estado de Guerrero", dijo.

Juan Manuel platicó con su madre María Santos Gamboa y con Marcos, su hermano mayor. Ambos lo animaron a emprender el vuelo y fue como el joven se trasladó a su nuevo hogar: un campamento minero y con un ambiente seguro en Tehuixtla.

Palma Gamboa estudió la carrera de Ingeniería en Procesos Industriales en la Universidad Tecnológica de La Laguna de Durango (UTLD). Y aunque nunca se imaginó incursionar en la minería, no duda en decir que quiere seguir capacitándose pues en Peñoles conoció la cultura del trabajo y tiene muchas oportunidades de superación.

Juan Manuel labora de 7:00 a 16:50 horas de lunes a viernes y actualmente es supervisor en el área de Almacén donde se manejan explosivos y se despachan al departamento de Mina en el área de Voladuras. "Agarré mucha admiración por la minería, ahora me da gusto seguir aprendiendo, me llama mucho la atención las voladuras y los servicios", comentó.

Para Juan Manuel, la operación de la mina subterránea Capela que tiene una profundidad de más de 600 metros rompe con el estigma de la vieja minería, sumamente riesgosa, inestable e insegura para las y los trabajadores. Recordó que Capela cuenta con tecnología de vanguardia y que además se apega a estándares institucionales que están relacionados con la disminución de riesgos y eliminación de peligros.

La unidad polimetálica de Capela entró en operaciones en el primer trimestre de 2020 y el tipo de depósito es vulcanogénico, con una capacidad instalada de 1.5 millones de toneladas anuales de mineral molido. Tiene reservas de 20.8 millones de toneladas de mineral y unos 15 años de vida útil. La plantilla está conformada por 1,100 personas, entre contratistas, empleados y sindicalizados.

ESTÁ AGRADECIDO

Finalmente, Juan Manuel se mostró agradecido con las comunidades de influencia a la mina. Dijo que se tardó unos cuatro meses en adaptarse a las tradiciones y costumbres del municipio de Teloloapan pero que está muy contento, aunque sigue extrañando las gorditas de harina de chicharrón prensado de La Laguna y principalmente a su familia. No lo pensó dos veces y envió un mensaje hasta la Comarca Lagunera para una persona muy especial en su vida, su madre, que actualmente vive en la colonia José Campillo Sáenz de Gómez Palacio: "Mamá estoy muy orgulloso porque me sacó una carrera, aquí estoy ahora en Capela, representando a La Laguna y echándole todas las ganas del mundo".

Producción

Según información de Industrias Peñoles:

* En 2022 Capela tuvo una producción de 3,335 toneladas de plomo contenido, así como 27,042 toneladas de zinc contenido y 3,377 toneladas de cobre contenido.

* La unidad Capela inició operaciones el primer trimestre de 2020 y se localiza en Teloloapan, Guerrero.

* Es la mina más nueva de Peñoles, con un costo de producción muy competitivo y tecnología de vanguardia.