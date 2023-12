Hay mucha mujer guapa en Torreón: Alejandra Espinoza

El programa, ¿Quién es la máscara?, sigue sorprendiendo a los televidentes con el destape, cada domingo, de sus personajes.

El pasado 3 de diciembre "Hada" y "Llama" terminaron su labor en la emisión. Eran Mariazel y Alejandra Espinoza, respectivamente.

Espinoza habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su participación en ¿Quién es la máscara?, y el reto que incluye ser creadora de contenido, como es su caso, además alabó a la belleza lagunera.

"Nunca he tenido la oportunidad de ir a Torreón. Lo que sí sé, es que hay mucha mujer guapa por allá", comentó vía telefónica.

Entusiasmada, la exreina de belleza y actriz manifestó que el haber estado en ¿Quién es la máscara? la tiene muy feliz.

"Me quedé satisfecha de que los jueces nunca supieron que 'Llama' era yo, se las puse muy difícil. Me siento orgullosa de todo lo que pude lograr en la 'Máscara'".

La también influencer dijo que tuvo que mentirle a su gente para que no descubrieran su identidad en el programa, sin embargo, hubo quienes sí sabían que ella era la 'Llama'.

"Desde el programa número uno los fans se dieron cuenta de que era yo. Notaron detalles hasta de cómo me paraba y por eso me sacaban, entonces tenía que cambiar eso y otras cosas en cada siguiente programa para que no me descubrieran", contó.

Alejandro manifestó que en las redes le han pedido que se lance como cantante, algo que descarta, por lo menos a corto plazo.

"Mi esposo me dijo también que por qué no le entraba a la cantada, pero no, zapatero a sus zapatos; respeto a los cantantes. Ya no me sigan diciendo porque capaz que me animo", sostuvo entre risas.

Pese a que no ve el canto como una faceta profesional, la oriunda de Tijuana mencionó que en su casa aman la música.

"Me encanta cantar y en mi casa los Espinoza somos karaokeros, todos peleamos por el micrófono, sin embargo, jamás me imaginé hacerlo en un escenario", contó.

Alejandra Espinoza expresó que además de su labor en la "artisteada", ha logrado destacar como influencer, actividad trata de nutrir día a día.

"Es un 'trabajal' la verdad, es agotador. A veces me desconecto por ratos largos. Las redes sociales es un trabajo de tiempo completo. Cuando me concentro en mis cosas personales es cuando más me desconecto".

En su perfil de Instagram, Espinoza menciona que es maratonista. Al respecto, contó que desea correr el Maratón de Boston.

"Desde 2020 le agarré de nuevo el amor a correr. Voy por mi quinto maratón, pretendo calificar para el de Boston".

Por otro lado, Alejandra mencionó que en 2023 las bendiciones le han llovido.

"He tenido un año maravilloso. Estoy terminando este proyecto de ¿Quién es la máscara?, el cual me sacó de mi zona de confort y que me dejó grandes satisfacciones. Le agradezco al público su cariño. Espero que 2024 sea igual de genial".

En cuanto a las fiestas decembrinas, Alejandra explicó que las pasará en familia. "Es la primera Navidad que tendré como vegetariana. Andaremos de viaje mi esposo, mi niño y yo".

Más de Alejandra

La joven tiene millones de seguidores en Instagram.

*Ganó en el 2007 el certamen de belleza y reality show de Univision, Nuestra Belleza Latina.

*Antes de participar en Nuestra Belleza Latina 2007, Espinoza compitió en el certamen Nuestra Belleza México 2006 en el que finalizó como tercera finalista.

*Posteriormente, Espinoza se unió como corresponsal y copresentadora invitada del programa El gordo y la flaca.

*En el 2019, Espinoza regresa a México para formar parte del reparto de Rubí, interpretando a Sonia Aristimuño y compartiendo créditos con Camila Sodi y José Ron.

*Tres años después, es elegida para uno de los roles protagónicos en la telenovela de Salvador Mejía, Corazón guerrero, junto con Gonzalo García Vivanco y Altaír Jarabo.