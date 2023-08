'Hay facturas, pero no evidencia de servicios'

Continúa la revisión de las facturas que se presentaron por el adeudo a proveedores que se heredó de la pasada administración y se han encontrado algunas que no se justifican.

"Si hemos encontrado que están ingresados documentos para pago y que el servicio del que hablan esas facturas, pues no encontramos evidencia de que se haya realizado", informó la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Bertha Cristina Orrante Rojas.

Y dijo que aún no se han definido cuántas son ya que la revisión continúa, pero se estima que va el 10 por ciento, aunque precisó que no hablaría de facturas irregulares sino de procesos no llevados a cabo.

"Apenas estamos a lo mejor en un 10 por ciento del total de lo que hemos revisado. Sobre todo de sistemas de cómputo, algunas cuestiones de Catastro, pero apenas estamos en ese proceso", indicó.

Y reiteró que un grupo de auditores está haciendo la revisión para que se puedan determinar las cifras exactas.

En total, se adeudan 700 millones de pesos a proveedores del Gobierno del Estado, monto que a decir de la tesorera "apenas se está empezando" a pagar y se espera que en los próximos días se pueda avanzar en mayor medida.

Sobre el monto de recaudación por replaqueo y refrendo, dio a conocer que aún no hay cifras definitivas por las fallas que hubo en el sistema. "Tuvimos problemas con el sistema, no tenemos una cifra exacta, pero entre 700 y 800 millones de pesos gracias a la confianza de la ciudadanía", estableció.

Asimismo, dio a conocer que el avance en el Registro Público Vehicular equivale a aproximadamente 63 millones de pesos, pero aclaró que no lo recibe el Gobierno del Estado sino los municipios ya que el beneficio es para la pavimentación de caminos y calles. La Federación lo hace llegar por conducto de la Secretaría de Hacienda pero aún no está disponible dicho recurso.

Comentó que en su momento se hará la entrega a los municipios, por parte del gobernador y se dará a conocer el monto exacto.