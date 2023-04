Hay dificultad para comercializar producción de algodón

Presentan dificultades para comercializar la producción de algodón del año pasado, por lo que todavía están almacenadas en la planta despepitadora Nueva Laguna, en San Pedro, unas 3 mil 500 pacas de un total de 18 mil y corresponde al 19.4 por ciento del total de la producción que recibieron en el 2022.

El presidente del despepite, Sergio Galicia Vázquez, dijo que debido a la inflación a nivel internacional las fábricas están trabajando a la mitad, aunado a que el mercado está saturado de hilo proveniente de Pakistán y China, por lo que reiteró que el flujo del algodón se está "moviendo" despacio.

Agregó que en otros años para febrero o marzo ya habían acomodado toda la producción; sin embargo, este año por las condiciones económicas y la sobreoferta de hilo proveniente principalmente de Pakistán. El país antes mencionado es comprador de algodón en la región, pero el problema es que ahora es el competidor más cercano, ya que les está invadiendo el mercado, debido a que lo ofrecen a las textilerías más barato por su baja calidad ya que viene mezclado, así que el presidente del despepite repitió que la comercialización va lenta.

Resaltó que a nivel nacional se estima que se producen alrededor de 1.5 millones de pacas y la demanda en el país es de unos dos millones de pacas, la mayor parte en esta región, por lo tanto era el principal proveedor de las textilerías en México, aunque hay exportadores que les compran la fibra para llevarla a Pakistán y Turquía, pero insistió que les están mandando los hilos para acá.

"Desde luego, eso nos preocupa porque no sabemos cómo vaya a venir el año que entra, ahorita está en proceso la producción, se dice que son de siete a ocho mil hectáreas, no sabemos si se acomodan en esos mercados, aunque bueno al final siempre nosotros nos vemos obligados de alguna manera de entregar el producto al precio que sea, porque tenemos vencimientos de créditos, de proveedores, no podemos aguantar más meses con las pacas almacenadas, pero bueno, estamos buscando canales de comercialización, porque del gobierno federal no hemos tenido nada y no nos queda de otra más que buscar opciones para los productores".

El presidente de la planta despepitadora externó que Estados Unidos no es opción para colocar el producto, porque ellos tienen su propia producción, además a ellos el gobierno les otorga muchos subsidios y a los textileros les sale más barato comprarlo allá mismo, por lo que recalcó que no les queda de otra más que seguir "picando piedra" para acomodar la producción.

"Los que somos algodoneros por tradición siempre vamos a hacer algo o si nos vaya bien ok y si no pues ni modo, este año se estima que se produzcan de siete a ocho mil hectáreas y le repito de 10 años a lo mejor uno es bueno, otro regular y uno malo pero seguimos teniendo fe al algodón".