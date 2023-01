'Hay como mucho pique entre Torreón y Gómez Palacio', dice Karla Camacho en programa

En septiembre pasado, la standupera, Karla Camacho visitó la Comarca Lagunera para ofrecer un show en Torreón.

Esa vez, "turisteó" por la región y dio con la réplica de la Torre Eiffel de Gómez. Ella se tomó una foto ahí y dijo que estaba en Torreón, como era de esperarse cientos de fans corrigieron su error geográfico.

En estos días, Camacho fue al programa radiofónico de Jessie Cervantes y ahí compartió asombrada que hay una réplica de la torre de París en La Laguna.

“No sé si sabías, pero en Gómez Palacio hay una réplica de la Torre Eiffel" le dije a Jessie contesta, "noo", y Karla añade, “sí, te lo juro. Está increíble y me dio mucha risa”.

Camacho recordó cómo fue corregida por los internautas cuando erró y externó que ya le quedó claro que, “hay pique entre Torreón y Gómez Palacio”.

“Hay como mucho pique (Entre las ciudades). Cuando fui, dije que estaba en Torreón y la gente luego luego diciéndome, no, no, no, es Gómez Palacio, ok sí, pero es una cuadra de diferencia”, dijo sonriente.