Hay campeones en Copa Santos Peñoles

Con la disputa de los partidos de campeonato, ayer finalizó la edición 2023 de la Copa Internacional Santos - Peñoles, torneo que ya está convertido en uno de los más importantes en el futbol mexicano a nivel infantil y juvenil.

Las canchas de Territorio Santos Modelo y del Club Nuevo San Isidro, recibieron desde temprana hora a centenares de visitantes que buscaban la gloria deportiva y los codiciados trofeos, al volver a sentir la adrenalina de las finales, luego de dos años de ausencia.

Esta undécima edición de la Copa, dejó el recuerdo de 750 partidos en las diferentes sedes del evento, además de una derrama económica superior a los 20 millones de pesos en servicios como hotelería, restaurantes, transportes y venta de insumos al menudeo, lo que le convierte en uno de los certámenes deportivos más importantes de la región.

Ganadores

Los primeros campeonatos que se definieron durante la maratónica jornada, fueron los correspondientes a la categoría de Femenil Mayor, donde la Final B se la llevó el equipo de Fuerzas Infantiles Santos (FIS) Sub 17 sobre el CEFOR Santos Lala, al son de 2 por 1, ya en la tanda de penales, luego de empatar sin goles durante el tiempo reglamentario.

También la Final A tuvo su dosis de drama, pues Guerreras Galácticas y las Leonas del Instituto Británico empataron sin anotaciones para tener que definir en tanda de penales, la cual se fue hasta la Muerte Súbita, donde las Galácticas se coronaron con el último penal anotado por Luisa Fernanda González Villegas, para desatar el júbilo de su equipo, que recibió su trofeo de campeón durante la ceremonia de premiación, realizada en la explanada del estadio Corona.

En la categoría Sub 6, se dieron entretenidos partidos, como el que el Colegio Americano de Torreón (CAT) ganó a los Tuzos Cantera por 5 a 4 en penaltis, tras empatar a 3 anotaciones durante el tiempo regular, mientras que el CIFFUT Culiacán venció también en penales al Laguna Athletic. Dentro de la Sub 7, los Tuzos Cantera derrotaron a la Academia Santos Ensenada con voluminoso marcador de 8 goles a 1, en tanto que el CEFOJUR Selectivo 2016 se impuso en penaltis al Deportivo Chihuahua.

Además, en la Sub 8, CEFOJUR 2015 se citó en la Final A con Ángeles Soccer Elite, luego de que ambos derrotaron al Deportivo Chihuahua (5 a 0) y a FC Lecheros de Gómez Palacio (6 por 5). En Sub 10, el campeonato de la Final B fue para el CEFOJUR 2013 Selectivo, que venció al Atlas Revolución con sólido marcador de 6 a 0, mientras que en Sub 11, en su Final B, tuvo como monarca al Vallense FC, que venció en penaltis al Atlas Tampico.

Las Águilas Laguna de Víctor Santibáñez se llevaron el trofeo de campeones en la Final B de la categoría Sub 12, luego de empatar a 1 con los Lecheros de Gómez Palacio, para luego vencerlos en penaltis por 3 a 2. Rhinos FC, de Delicias, Chihuahua, fue el campeón en la Final B de la categoría Sub 13, tras vencer a la Academia Atlas Veracruz, en tanto que el CEFOR Sombrerete se impuso por 1 a 0 al Independiente del Valle, en la Sub 15.