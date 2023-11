Hay 150 personas en lista de espera en Madero por ampliación de decreto de autos

Ya hay alrededor de 150 personas anotadas en lista de espera, en el módulo de Repuve, que se instaló en el municipio de Francisco I. Madero, tras la ampliación de decreto de regularización de autos “chocolates”, en el que se contempla unidades procedentes Asia y Europa.

El encargado del módulo, Arturo López Saldaña, declaró de que se hizo el anuncio por parte del Gobierno Federal, un buen número de personas han estado acudiendo, pero debido a que todavía no se les dan indicaciones sobre los requisitos que deben cumplir para la legalización de las unidades, además de que se debe capacitar al personal, no están en condiciones de responder las dudas de las personas, por lo que se optó por hacer un listado para que, en cuanto se defina todo lo relacionado al tema, empezar con la recepción de documentación.

Mencionó que lo único que se sabe hasta el momento y de acuerdo a la información difundida en medios de comunicación es que el proceso inicia el primero de diciembre y probablemente sean vehículos cuyos números de series empiezan con letra y que generalmente son marcas europeas o asiáticas.

“Todavía no sabemos qué es lo que se va a pedir, en cuanto a las cartas, los números de series. Lo que sabemos es que ya quedó para después del primero de diciembre, pero nosotros como módulo, no tenemos la indicación de los requisitos que se van solicitar, por que por ejemplo ahorita nosotros regularizamos que empiecen con número del uno al cinco y el tope del modelo es 2017 y probablemente se terminen con los números y empiecen con la letra, pero no sabemos exactamente como va a estar”.

En relación a los vehículo que todavía están en proceso de nacionalización, López Saldaña mencionó que en promedio se atienden 30 personas por día, ya que el número de trámites se ha mantenido, aunque no descartó que se “dispare” la demanda de regularización, debido a que muchas personas lo dejan para último momento y para estas fechas se entrega el aguinaldo y demás prestaciones por fin de año y con el decreto para los autos europeos y asiáticos.