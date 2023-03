¡HASTA SIEMPRE CUATE!

Durante muchos años cuentas falsas en redes sociales "mataban" a Chabelo y de inmediato su nombre se volvía tendencia; ayer, no fue una broma de mal gusto de los llamados "haters", fue una terrible realidad que ha cimbrado al mundo del espectáculo de Latinoamérica.

Este sábado, en la cuenta oficial del artista, se dio a conocer que Xavier López había fallecido a los 88 años de edad. La noticia corrió como pólvora en Internet . El nombre del artista se ubicó entre lo más buscado en Google y en los sábados de gorditas de muchos laguneros se volvió el tema principal de conversación y no se diga en WhatsApp.

"Esta es una mañana muy triste, Xavier Lopez Chabelo, padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, a causa de complicaciones abdominales", decía un primer tuit que se compartió infinidad de veces.

Enseguida vino otro tuit en el que la familia de "El amigo de todos los niños" pidió oraciones para el actor y presentador.

"Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda", puede leerse.

Fans, familiares y colegas de "Chabelo" expresaron sus condolencias en las redes sociales, tal fue el caso de Tatiana quien se encuentra aún devastada por la muerte de Xavier.

"Me cuesta trabajo asimilarlo... Tantas historias juntos y tanto que aprendí de él. Fue una de las primeras personas que creyó en mí cuando inicié en el ámbito infantil y siempre tuvo sus brazos abiertos, me aconsejó y me acompañó en muchos proyectos. Me siento afortunada de realmente haberlo conocido como amigo, además del gran profesional que siempre fue. Gracias Chabelo, al final sí eres inmortal en el corazón de todos".

La llamada "Reina de los Niños" hizo alusión a que en la red se decía que "Chabelo" era inmortal, algo que se expresaba en memes en donde se le veía con dinosaurios u otros escenarios de la historia.

Xavier López "Chabelo" se convirtió en el amigo de muchos niños, pero también de papás y abuelitos.

Cuando todavía existía el programa En Familia, mismo que acabó en 2015, Xavier vino a Torreón para presentarse ante los laguneros el primero de mayo de 2008 en Coliseo Centenario, volviéndose su última actuación en la región tras su deceso ocurrido ayer.

Solo bastó la presencia de "Chabelo" para que ese día se armara en el Coliseo Centenario una verdadera fiesta entre laguneros, en la que hubo de todo desde canciones, risas y concursos hasta las famosas catafixias.

Este evento, que organizó el Gobierno del Estado de Coahuila con el fin festejar el Día del Niño logró reunir a ocho mil espectadores en el centro de espectáculos.

Las familias comenzaron a llegar al Coliseo desde las 9:00 horas.

Los minutos avanzaban y cuando el reloj llegó a las 11:03 de la mañana, Chabelo salió al escenario acompañado de seis bailarines. Los aplausos no se hicieron esperar y en los semblantes de los que ahí se encontraban se reflejaba una gran emoción.

"Buenos días Torreón, ¡qué viva la familia!, gracias a las autoridades de este estado que me invitaron a esta bendita tierra de Torreón, gracias de todo corazón. Voy a entonar una canción muy bonita, pero para eso necesito que me ayuden con sus palmas" este fue su saludo inicial con el que también presento la melodía Garabato Colorado.

Portando su tradicional indumentaria conformada por una gorra, una camisa manga corta y bermudas de mezclilla, el artista se entregó al 100 por ciento a su público y en varias ocasiones provocó infinidad de carcajadas con sus ocurrencias.

Continuó con el tema Vale la pena vivir que en distintas ocasiones ha interpretado en su programa En Familia. "Quiero decirles que disfruten de su vida al máximo, qué bonito es el estado de Coahuila, ahí les va esta canción que ustedes conocen... Vale la pena vivir".

Es un avión, es un ave, no... es Superman. El Hombre de Acero hizo su aparición en el Coliseo gracias a Chabelo, quien junto con sus bailarines vestidos con trajes similares al del personaje de DC Comics, cantó su hit Adiós, Superman que no solo corearon los niños sino también los adultos.

Justo el primero de mayo de 2008, Xavier López "Chabelo" realizó un encuentro con la prensa en el Coliseo Centenario. Ahí charló brevemente con El Siglo de Torreón.

En aquella ocasión anunció que pronto se le vería en una faceta muy distinta a la que ha acostumbrado a su público a lo largo de su carrera. Se refería a Amar, que hizo al lado de la también fallecida Isela Vega.

"La película Amar, que se estrenará a finales de este año (2008), es un trabajo que nadie me ha visto hacer, encarno un personaje sumamente dramático. Durante cuatro años estudié actuación, así que creo que lo sé hacer, por eso me di la oportunidad de trabajar en este proyecto, es más, estoy seguro dec que me van a dar un premio por mi papel. Actúo al lado de Isela Vega, quien hace el rol de mi esposa, si en la vida real lo hubiera sido no me hubiera casado con ella".

"Chabelo" mencionó que los niños de ese entonces no se parecían a los de antes debido a toda la información que tenían desde antes de nacer, sin embargo, externó que aun así la niñez seguía siendo la mejor etapa de la vida.

"Los medios han modificado el comportamiento de los niños, y es que nunca había oído hablar tanto del déficit de atención, de los niños hiperactivos. Desde el cuarto o quinto mes de gestación están recibiendo demasiada información y cuando nacen tienen a su alcance miles de revistas, fotos, canales de televisión y para acabarla de amolar el Internet, pero, a pesar de esto, no me dejarán mentir que la niñez es y seguirá siendo la mejor etapa de la vida".

Más de 'Chabelo'

Falleció ayer.

Aunque "Chabelo" creció y vivió la mayor parte de su vida en México, nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Estados Unidos, donde se conocieron y vivían sus padres.

De hecho, siempre retuvo la nacionalidad estadounidense e incluso fue reclutado a los 18 años por el Ejército de ese país durante la Guerra de Corea (1950-1953).

Sirvió durante unos meses en una base militar en San Diego, aunque nunca vio acción de combate porque el conflicto terminó en esos días.

Después de regresar a México de su conscripción, ingresó a la universidad para estudiar medicina, pero por casualidad y necesidad empezó a trabajar como ayudante general en la incipiente televisión mexicana.

Se trataba de un padre y su hijo, que se llamaba "Chabelo", y al leerlo hizo la voz de niño que lo acompañaría en adelante, pese a sus imponentes 1,92 metros de estatura.

Trabajó en numerosas producciones cinematográficas al lado de directores de renombre como Ismael Rodríguez y Arturo Ripstein, así como de comediantes de la talla de Germán Valdés "Tin Tán", Manuel "Loco" Valdés, Gaspar Henaine "Capulina" y Mario Moreno "Cantinflas".

En noviembre de 1967 salió al aire su programa de concursos dominical En familia con Chabelo, de corte familiar, en el que trabajó como escritor, productor y conductor.