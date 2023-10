Hasta por transferencias, policías de Torreón piden 'pago'

Luego de que trascendiera una denuncia por extorsiones en contra de policías municipales de Torreón, el día de ayer dos quejas más fueron ventiladas en contra de éstos, donde fue denunciado que incluso los traileros se han visto obligados a pagar por medio de transferencias a las cuentas bancarias de los elementos.

El pasado lunes trascendió que un trailero acusó a elementos de la policía municipal de Torreón por extorsionarlos en el retén que se encuentra en la entrada del municipio por el periférico, esto a cambio de no acusarlos por el supuesto transporte de estupefacientes.

Tras la publicación, dos quejas más fueron ventiladas de personas que han sido víctimas de los elementos que ahí operan.

La primera queja es de Pedro, originario de Toluca y que por motivos de seguridad se reservó a dar sus generales, señaló que el pasado lunes tuvo que darles mil 500 pesos en efectivo y tres mil más por medio de transferencia a una cuenta bancaria Santander.

Esto luego de ser amenazado por estos de llevarlo al Cereso por delitos relacionados con el narcotráfico.

Reiteró que los elementos se dedican a extorsionar en el retén que se encuentra en el periférico Torreón - Gómez Palacio.

Señaló que son seis policías, de los cuales dos se dedican a dar las indicaciones para movilizar el tráfico, mientras que los otros abordan a los tráileres, aun cuando saben que está prohibido ingresar a las unidades.

"Se suben a los camiones a revisar, cuando no tienen derecho a subirse. Te piden que le marques a tu patrón y se retiran para hablar con él para pedirle lana por supuestas irregularidades", expuso.

Pedro actualmente trabaja para una empresa de líneas de transporte de Toluca en el Estado de México, no obstante, señaló que, en ocasiones, las empresas dejan a su suerte a sus empleados y son éstos quienes tienen que hacer el pago que demandan los policías.

Expuso que le solicitaron 18 mil pesos a cambio de no ser acusado por transportar droga, de lo contrario la unidad sería consignada al corralón.

"Me dijeron que consiguiera de perdido de ocho a diez mil pesos porque no la iba a librar, entonces le hablé a mi yerno para que me ayudara a hacer la transferencia y al final, con cuatro mil pesos me soltaron", dijo.

Destacó que la transferencia se hizo a una tarjeta de Santander con la CLABE 5579 1003 2413 7593.

"No dan el nombre de a quién se hace la transferencia y te piden que pongas tu nombre, pero esa tarjeta es de uno de los oficiales, no es mía. Mi yerno me dijo que cuando el elemento se comunicó con él por celular, le dijo que yo traía 11 onzas de cristal; yo sé que eso es un delito, pero lo hacen para amedrentarnos", reveló.

SEGUNDA QUEJA

La segunda queja correspondió a un conductor de una unidad particular, de nombre Santiago, quien manifestó que no solo los traileros han experimentado estas extorsiones, sino la ciudadanía en general.

Informó que aunque no son las mismas cantidades, a los automovilistas particulares les piden hasta 500 pesos, por supuestamente cometer faltas administrativas.

Señaló que es en este retén se hacen las filas de los traileros, donde incluso a éstos los hacen esperar sentados en una mesa mientras se comunican con sus patrones o familiares para que les depositen dinero.

"Son retenes para revisar si traen drogas, pero en realidad son para extorsionar y el gobierno municipal de Torreón no hace nada, pues de seguro en la corporación policiaca les piden cuotas. Crean tráfico y entorpecen la zona para que nadie se les escape", lamentó.