Conoce más sobre Emily Ratajkowski, la modelo que sale con Harry Styles

Emily Ratajkowski dejó su tranquila vida para volver al centro de los comentarios por su reciente romance con el cantante Harry Styles.

Styles rompió con Olivia Wilde hace unos meses atrás y no perdió el tiempo: ya está en brazos de Emily Ratajkowski, quien también se separó hace unos meses de su esposo y padre de su única hija.

Emily Ratajkowski, conocida en las redes como EmRata es una supermodelo estadounidense que trabaja para marcas de primer nivel internacional. Nació el 7 de junio de 1991 en Westminster, Londres, pero su nacionalidad es estadounidense. Su primer trabajo en la industria fue como actriz en la película Andrew's alteration.

Después participó en otras películas como A year and a day y Gone uno de sus personajes más conocidos fue Tasha de iCarly. Aunque no era la protagonista, se robó todas las miradas y trascendió en el mundo artístico más allá de la serie de televisión. También trabajó en Cruise, In darkness, I feel pretty, entre otros.

Emily Ratajkowski hizo apariciones en videoclips como Blurred lines del cantante Robin Thicke, T.I y Pharrell Williams, Fast Cart de Taio Cruz y Love somebody de Maroon 5. Su belleza la llevó a ser elegida la mujer más sexy del mundo en dos oportunidades.