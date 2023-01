Harrison Ford y Jason Segel romperán reglas de la terapia mental en Shrinking de Apple TV+

Los actores Harrison Ford y Jason Segel protagonizan la serie de comedia Shriking, de Apple TV+, sobre un terapeuta que se salta las reglas de su profesión y que se estrenará el 27 de enero.

En un panel organizado por la plataforma en Los Ángeles (California, EUA), Segel reflexionó sobre el tema de la serie: "Creo que la existencia es muy vulnerable, y que la vida te enfrenta a los problemas sin tener idea de qué es lo que está pasando", aseguró.

Aparte de ser el productor ejecutivo, el actor de How I Met Your Mother es el protagonista de esta historia, Jimmy Laird, un terapeuta que tras la pérdida de su esposa decide romper con las normas éticas de su trabajo y decirles a sus pacientes lo que en realidad piensa de ellos.

"En este show quise ser muy honesto al retratar cómo se siente la existencia cuando nadie te está viendo. Crecer y madurar es desesperante y divertido al mismo tiempo", ahondó Segel, de 43 años.

El actor destacó lo increíble que ha sido para él trabajar con Ford.

En esta serie, Ford da vida al terapeuta Paul Rhoades, el personaje que ayudará a Laird a salir del "bache" en el que ha caído.

Segel admitió que en la vida real ha recibido terapia y que no fue hasta que una de sus exparejas le hizo visitar un psicólogo que entendió la importancia de disponer de uno.

"Yo pensaba que cuando ella me decía que fuera a terapia me estaba criticando, pero después me di cuenta de que en realidad era porque me amaba, por eso creo que lo especial de 'Shrinking' es que te muestra cómo los terapeutas de verdad pueden ayudarte a salir de un problema", ahondó.

El tono en el que se desarrolla la historia creada por Brett Goldstein y Bill Lawrence -quienes ya trabajaron juntos en Ted Lasso- alterna entre la comedia y el drama.

Además de Segel y Ford, completan el elenco Michael Urie, Christa Miller, Jessica Williams y Lukita Maxwell, entre otros.