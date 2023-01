Han abonado 30 mdp a deuda pública de SP

Se ha abonado casi 30 millones de pesos a la deuda que heredó la Administración Municipal de San Pedro, la cual se recibió en poco más de 109 millones de pesos.

Incluso hay demandas contra el Municipio por pasivos históricos, reconoció el tesorero municipal, César Fabián Pineda Serna, quien mencionó que hace unas semanas se les notificó de un laudo a favor de un proveedor por 3.5 millones de pesos y están en negociación para entablar un convenio de pago.

Recordó que los 90 millones de pesos son prácticamente de incumplimientos de pago a proveedores, pues aunque también se "arrastraban" cuentas con instituciones federales, esas están casi saldas, ya que en algunas se negociaron para la condonación de multas y recargos.

Explicó que fueron 14 millones de ISN (Impuesto Sobre Nómina), 3 millones en retenciones salariales de los trabajadores, correspondientes a noviembre y diciembre del 2021, 7 millones al ISSSTE, cuyo recurso se les recortó de las participaciones federales, pero todavía se le deben 8 millones de pesos, se liquidó el préstamo con Banobras con 6 millones de pesos, a la CFE se le deben 12 millones de pesos que corresponde a la facturación de julio a diciembre del 2021.

"Aquí el gran problema es que ni el ISN, ni el ISSSTE estaban registrados, no venían como pasivos registrados y nosotros tuvimos que hacerlo y pagar las multas por incumplimiento y tuvimos que afectar una cuenta que se llama; Resultados de Ejercicios Anteriores pero no estaba en el pasivo, pero realmente la deuda ha bajado alrededor de 30 millones de pesos pero no se ve en nuestra cuenta pública por que no se tenía ese registro".

El tesorero insistió en que son alrededor de 90 millones de pesos y casi todo son de pasivos muy viejos, pues reiteró que hay demandas, pues por ejemplo para mostrar disposición de negociar y pagar a un proveedor de le hizo un deposito de 400 mil pesos, pero repitió que hay un mandato judicial para cubrir 3.5 millones de pesos .

"Lo que corresponde a nosotros está cubierto con CFE y el ISSSTE todas las quincenas del 2022 están cubiertas y por primera vez después de muchos años estamos pagando ISN en tiempo y forma y eso nos dio la facultad para poder negociar un convenio de una deuda por 14 millones de pesos y ya quedó resuelto, porque hubo condonación de recargos y un apoyo con el Estado para pagar parte de la deuda y al final nos permitieron establecer un convenio de pago por 12 meses".

Pineda Serna mencionó que las negociaciones que hizo en su momento el alcalde, David Ruiz, les permitió "aminorar" la carga para cubrir con los compromisos del cierre del año.