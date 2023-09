Halle Berry molesta con Drake por usar su imagen sin consentimiento

El rapero Drake vuelve a protagonizar una polémica después de lanzar su canción Slime You Out, la cual formará parte de su próximo álbum de estudio Drake For All The Dogs.

Como parte de la promoción del sencillo, Drake utilizó una fotografía de la actriz Halle Berry bañada en "slime" durante la ceremonia de los Kids Choice Awards del 2012. Esto no fue del agrado de la protagonista de Gatúbela.

CAPTURA

Aunque en un principio compartió un mensaje poco claro, muchos fans aseguraron que iba dirigido a Drake.

"A veces hay que ser el tipo más grande... ¡Aunque seas mujer", se puede leer en una de sus historias de Instagram.

El mensaje desató una ola de especulaciones en redes sociales, puesto que para muchos se trataba de una indirecta para el intérprete de God's Plan.

Luego de que Halle fue cuestionada de manera directa al respecto, la actriz respondió:

"No tenía mi permiso ¡Eso no está bien, me lo he pensado mejor! De ahí mi publicación de hoy. Cuando la gente a la que admiras te decepciona, tienes que ser la mejor persona y seguir adelante", dijo la estrella de X-Men.

La ganadora del Oscar agregó en otro comentario que Drake si le había pedido permiso para usar la foto; sin embargo, ella se negó, aun así el artista optó por usarla para promocionar el sencillo.

Cabe señalar que algo que desató mayor polémica, fue el uso de la advertencia de contenido explícito en la fotografía, lo que le dio un contexto sexual; aunque principalmente la leyenda era por el contenido lírico de la canción.

Al final, la canción no está utilizando la imagen de Halle como portada en plataformas de "streaming", por el contrario en Spotify se puede apreciar en su lugar la portada del álbum al que pertenecerá: Drake for al the dogs.

El octavo álbum de estudio del rapero se estrenará el próximo 6 de octubre.