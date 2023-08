Halla a hombre sin vida en patio de taller

Un hombre se quitó la vida y fue encontrado en el patio de un taller de fabricación de escobas en el municipio de Matamoros.

El hallazgo se registró alrededor de las 02:30 horas del sábado, en una finca localizada en la colonia Ejidal Deportiva.

La llamada que se recibió al sistema estatal de emergencias provocó la movilización de elementos de Cruz Roja, Protección Ciudadana, Policía Civil Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía del Estado.

Al constituirse en el lugar elementos de las distintas corporaciones de seguridad, se entrevistaron con el propietario y les relató que escuchó un ruido en el techo y que el perro ladraba insistentemente, por lo que salió al patio para ver lo que ocurría y observó al hombre en suspensión completa.

El hombre reaccionó de inmediato y llamó al personal de Cruz Roja para que le prestaran los primeros auxilios, pero cuando lo revisaron ya no contaba con signos vitales.

No se aclaró si el hombre era trabajador o familiar del propietario del taller, pues se dijo que permanecía como no identificado y que a simple vista no se le apreciaban signos de violencia.

Luego de que el personal especializado en Medicina Forense tomó algunas evidencias y los agentes de la Fiscalía realizaron las entrevistas sobre el hallazgo, se ordenó que el cuerpo se trasladara al edificio del Servicio Médico Forense (Semefo), el cual se encuentra en el ejido San Miguel, del citado municipio, ya que el protocolo marca que se debe realizar la necropsia para determinar con exactitud la causa de muerte.