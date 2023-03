Hailey Bieber es criticada tras publicar fotos románticas con Justin en medio del drama con Selena Gomez

Usuarios en redes sociales se le fueron encima a la esposa de Justin Bieber, Hailey, después de que publicara unas románticas fotos con el famoso, pues el tierno posteo sale en medio del drama que la modelo estaría viviendo con Selena Gomez, la ex del cantante.

El 1 de marzo, el intérprete de Baby cumplió 29 años, motivo por el cual, la también bailarina, decidió felicitarlo con unas emotivas palabras en su perfil de Instagram.

"Los 29 nunca se habían visto tan bien ¡Feliz cumpleaños a ti mejor amigo! Las palabras no podrían resumir todo lo que encarnas. Así que aquí hay más alegría, más viajes, deliciosa comida, aventuras, más paz, diversión y, sobre todo, más amor", escribió.

En las instantáneas se observa a los famosos besándose y también al cantante cuando era pequeño.

Recordemos que en dicha fecha, Justin anunció que cancelaría su gira mundial, situación que sorprendió a sus seguidores.

Si bien algunos de los internautas se unieron a la felicitación de Hailey, otros se dedicaron a revivir el pasado de Justin y escribieron el nombre tanto de Gomez, como el de su personaje más icónico de Disney: Alex Russo (Los hechiceros de Waverly Place) en los comentarios.

Asimismo, aprovecharon para criticar a la modelo, pues tal parece que los seguidores de la actriz no perdonan la actual relación de la voz de Beauty and a Beat y están enojados por la reciente polémica que enfrentan.

"Sí, muy lindo, le deseo un feliz cumpleaños también, pero voy a dejar de seguirte ahora mismo", "Todo por show", "Todo no es... lo que parece", "Dios mío, olvidé dejar de seguir. Gracias, me recordaste", "Tengo que estar atento a Sellenur", "Él nunca te amó", "No apoyamos a las chicas malas... Voy a dejar de seguir, adiós", se leyó.

Hasta el momento, el famoso no ha respondido a la publicación.

Cabe mencionar que Hailey y Selena se dejaron ver posando en una gala hace unos meses, lo que provocó que las imágenes se hicieran virales, ya que se pensaba habían hecho las pases.

¿Qué pasa entre Selena Gomez y Hailey Bieber?

Recientemente, Selena Gomez anunció que se retiraba de redes sociales por un tiempo: una decisión que los fanáticos relacionaron con las InstaStories que Kendall Jenner, amiga de Hailey, publicó momentos antes y que serían indirectas para la actriz de Disney.

En la primera foto se ve a Jenner mostrando su ceja y acompañó el post con la pregunta: "¿Es esto un accidente?", mientras que en otra aparece tanto ella como Hailey enfocando dicha parte de su cuerpo.

Precisamente, Selena había publicado, ese mismo día, un clip contando a sus fans que había tenido una mala experiencia al laminarse sus cejas, por lo que sus fanáticos salieron en su defensa.