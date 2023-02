'Hágame caso, sin salud no hay nada', dice André Marín en su regreso a la televisión

André Marín está de regreso en la pantalla chica después de que, por cuestiones de salud, tuviera que salir del programa que encabeza, La última palabra.

En su aparición, el periodista deportivo compartió un mensaje de agradecimiento, y contó que tuvo que estar en terapia intensiva durante 45 días tras agarrar tres diferentes virus de neumonía, cuando sus visitas al hospital era originalmente para revisar una operación y un dolor que sentía en la espalda.

“Yo iba al hospital por tres días, me iban a revisar una operación en el estómago y algo que me dolía en la espalda, y de pronto en el hospital agarré tres diferentes virus de neumonía, entre ellos un neumococo. 45 días en terapia intensiva, yo era de los que no creía mucho en la frase ‘sin salud no hay nada’, hágame caso, sin salud no hay nada.

Gracias a Dios estoy vivo, gracias a mi familia estoy vivo. (...) gracias a mi casa Fox Sports, gracias a ustedes que me hicieron sentir fuerte, que me mandaron buenas vibras, gracias a todos los que estuvieron y por los que no estuvieron, me enseñaron cuál es el camino”, dijo.

Cabe señalar que, las complicaciones de salud que enfrentó Marín, fueron una causante de su deterioro físico, sin embargo, en su regreso a Fox Sports fue notoria su mejoría desde su salida en septiembre del 2022.