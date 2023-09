Hacer reír a la gente, su misión de vida

Desde que comenzó su carrera artística, Carlos Ignacio ha participado en programas que entretengan y a la vez unan a las familias mexicanas.

El actor ha formado parte de la historia de la comedia nacional en la TV, al ser parte de clásicos como Anabel o No empujen, y ahora entrega su buen humor en Una familia de diez, que recién estrenó su décima temporada.

"Les platico que es un orgullo para un servidor que las familias se junten a través de los programas en los que he estado. Me gusta saber que muchos chistes que he hecho o me han escrito, la gente los recuerda con felicidad", dijo.

El oriundo de Querétaro habló con este diario a propósito de los nuevos capítulos de Una familia diez, mismos que registraron altos puntos de rating el pasado 24 de septiembre.

"Obtuvimos una muy buena respuesta por parte de la gente. Me siento bendecido porque tener trabajo en estos momentos es una bendición y agradecido con Jorge Ortiz de Pinedo y su hijo Óscar por la oportunidad que me han brindado".

En la trama de dicho proyecto, Carlos Ignacio encarna a "Carlos", un rol gay.

"Es un papel que yo hago con todo el respeto del mundo hacia la comunidad LGBT+. Su forma de hablar es muy singular y eso ha gustado a nuestra audiencia", manifestó.

Para Carlos Ignacio, sin duda, Una familia de diez se ha vuelto uno de los proyectos consentidos no solo de México, sino también de Latinoamérica y del público hispano que habita en Estados Unidos.

"Gracias a Dios que esta gran familia ha trascendido bastante. Llegamos a la décima entrega y esperemos que si el público lo desea, podamos hacer la 11, la 12 y muchas más".

Carlos Ignacio aprovechó la charla para compartir con los laguneros la noticia de que ya sobrepasó las cinco décadas de trayectoria.

"Considero que he llevado una carrera limpia. He tenido la fortuna de haber estado en programas icónicos como Odisea Burbujas, Chabelo, No empujen, Anabel. Pude trabajar con 'Capulina', que fue mi padrino en el cine y en el teatro, con mi comadre Silvia Pinal y Marga López, quien fue la madrina de primera comunión de mi hijo".

Entre los planes del histrión, destaca montar una obra de teatro con la que espera volver a la Comarca Lagunera.

"Justo por mis 50 años de carrera voy a montar una puesta en escena con la que espero recorrer la República Mexicana. Nunca olvido Torreón porque cada que voy me tratan de maravilla. Aprecio bastante la Comarca Lagunera. Gracias por todo su apoyo, y les encargo Una familia de diez, este domingo iniciamos a las 19:30 horas por Las Estrellas".

Elenco

Algunos actores del programa son:

*Jorge Ortiz de Pinedo.

*Zully Keith.

*Daniela Luján.

*Mariana Botas.

*Andrea Torre.

*Jessica Segura.