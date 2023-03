Hacen suya la vida de los laguneros

Cuando dos grandes voces se unen con uno de los mejores pianistas del mundo, algo bonito sucede.

Torreón recibió ayer a Susana Zabaleta, Francisco Céspedes y Raúl Di Blasio, quienes entregaron el espectáculo Se me antoja tu vida en el Teatro Nazas ante un lleno total.

La coahuilense, el cubano y el argentino ofrecieron un espectáculo de primer nivel, en el que sus voces, su música y una gran producción se fusionaron, dando como resultado una velada mágica.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, "La Zabaleta" prometió que tanto ella como sus compañeros darían un concierto, en el que también saldría a relucir lo bien que se llevan los tres, pues las bromas entre canción y canción no faltaron.

Al lugar, llegaban los laguneros entusiasmados, y es que sabían que disfrutarían de un gran show, tal fue el caso de don César Hernández, ferviente admirador de la oriunda de Monclova.

"Mis respetos y admiración siempre para Susana. Es una gran artista y además de eso, sincera. Nunca se queda con nada y su voz, muy potente", mencionó.

Juanita Cepeda tiene mucha admiración hacia Céspedes, es por eso que no podía faltar en el Nazas para verlo a él, y de paso a Susana y Raúl.

"Tengo algunos discos del maestro Céspedes. Su voz es inconfundible, es un gran profesional", comentó.

En esta presentación, los tres artistas funcionan como un ensamble en el que entregaron, juntos, los éxitos de cada uno y algunos gustos culposos.

A las 9:05 de la noche comenzó el recital con Julio Baró, quien fue el telonero de la noche.

Al dar las 21:20 horas seis músicos, Zabaleta, Céspedes y Di Blasio irrumpieron en el escenario, el cual se convirtió en una especie de sala en donde tres amigos se pusieron a cantar y a intercambiar vivencias.

Quizás, quizás, quizás; fue el tema con el que abrieron la velada, desde ese momento y hasta el final del show, los cantantes y el pianista enamoraron a los presentes

"Gracias por recibirnos con ese cariño ", dijo "La Zabaleta" y enseguida entrego Un año de amor y Francisco, You Are So Beautiful.

Di Blasio tomó el micrófono y contó una anécdota ocurrida aquí. Resulta que en 1996 dio un concierto en un teatro local programado en domingo a las 5:00 de la tarde y no asistió nadie porque jugaba el Santos.

Ahora, eso lo ve con humor y antes de interpretar Balada para Adelina, agradeció a los laguneros que hayan llenado el recinto.

La poderosa voz de Susana estremeció a la audiencia con Señora y Se nos rompió el amor, Céspedes hizo lo suyo con Todavía y Raúl entregó Penélope.

La originaria de Monclova dijo que Se me antoja tu vida, nació como un homenaje a Armando Manzanero, y tanto ella como sus compañeros de escenario lo admiran y lo admirarán por siempre.

Así sonó Como yo te amé, Contigo aprendí, Adoro, Esta tarde vi llover, y Nos hizo falta tiempo.

Continuó el espectáculo Francisco con Pensar en ti y su clásico, Señora; La coahuilense volvió a brillar, pero ahora con A quién le importa, La gata bajo la lluvia y Me vas a extrañar.

Se me antoja tu vida llegó a su fin. Los casi mil 500 laguneros se fueron con enormes sonrisas tras atestiguar y reafirmar el derroche de talento del trío de artistas.