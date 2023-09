Hacen falta más mujeres en cargos directivos: CCE

En el tema salarial todavía hay una brecha de género, al igual que en el acceso de las mujeres a cargos directivos en el sector industrial, reconoció la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Magdalena Gaucín Morales.

"Se ha avanzado pero sí nos hace falta que estén en puestos directivos porque sí es otra visión la que se tiene cuando está una mujer al frente", manifestó la expresidenta de Canacintra en Durango.

Refirió que las mujeres aún ganan un 20 por ciento menos por realizar el mismo trabajo. "Es un tema cultural, mientras vengan nuevas generaciones esto se va a ir acotando", manifestó. Expuso que conforme se vayan integrando personas jóvenes se va a ir avanzando en este tema ya que están más acostumbrados a trabajar en igualdad de circunstancias.

No obstante, consideró que no se debe dar por ley, sino por convicción. "Eso no porque no todos tenemos las mismas capacidades y no todo mundo puede ocupar el mismo espacio por su propia naturaleza. El que lo pongamos en una ley no nos garantiza que esto se pueda dar. Más bien es entrar en una cultura de empoderamiento de la mujer", indicó.

Y dijo que anteriormente había 20 hombres y dos mujeres en carreras técnicas pero poco a poco se ha ido avanzando.