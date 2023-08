Hacen Brandon y Karla

Brandon y Karla

La nueva apuesta de Televisa, Nadie como tú, comenzó el pasado lunes en el horario de las 16:30 horas, con el pie derecho, ya que registró altos puntos de rating.

Karla Esquivel y Brandon Peniche son los protagonistas de esta telenovela producida por Ignacio Sada.

Ambos actores, charlaron en exclusiva con El Siglo de Torreón acerca de la novela en la que el mezcal y el amor, son los ejes principales de la trama.

"Estoy feliz, contenta. Por fin la gente está viendo este proyecto que hemos hecho con tanto amor y respeto", contó Karla .

En ese sentido, Brandon dio a conocer que le da gusto que la audiencia esté recibiendo muy bien el melodrama en el que también figuran Irina Baeva, Eduardo Santamarina, Diego Olivera o Elizabeth Álvarez.

"Llevamos tres meses grabando. Es una historia diferente, una novela envuelta en el amor, pero con mucha acción y pasión. Creo que tenemos lo necesario para que la gente se divierta y también sufra con nosotros, porque se viene, pero duro".

De acuerdo con Karla Esquivel, el mezcal, bebida nacional que se ha hecho tan popular en todos lados, forma parte de lo narrado en la novela.

"El mezcal es el centro de la historia. Son dos familias mezcaleras que por una situación se pelean. 'Salvador' y 'Ximena' se reencuentran, porque se conocieron de niños, pero por todas las situaciones de las familias no pueden estar juntos, sin embargo, su amor se encuentra siempre latente", contó la actriz.

En una conferencia telefónica llevada a cabo desde Televisa, Brandon dio los detalles de su personaje, "Salvador".

"Es un abogado que trabaja en la Comisión de Derechos Humanos. Por ciertas circunstancias, se lo llevan a Ciudad de México y luego vuelve a la tierra de su familia, en donde encuentra que hay una impunidad tremenda. Al volver se reencuentra con 'Ximena'".

En cuanto a su rol, Karla comentó que es una mujer fuerte que tendrá que enfrentar diversas adversidades.

"'Ximena' y 'Salvador' hacen todo y unen fuerzas para ayudar a la gente de la comunidad. Se aman, no están juntos, pero aun así cuidan a las personas. 'Ximena' es de armas tomar, tiene un corazón enorme y no se deja de nadie".

Por su parte, Brandon se mostró agradecido con Ignacio Sada por darle la oportunidad de protagonizar Nadie como tú.

"Es la tercera novela que hago con él. Le estoy eternamente agradecido. Es un ser humano espectacular. Gran parte de la camaradería que hay entre los actores es gracias a él porque sabe que para iniciar un nuevo proyecto tiene que ser desde la humanidad. Mueve las líneas para que todos resaltemos".

Para Karla, liderar este proyecto, tanto ella como Brandon, sin duda, es un acierto en su currículum, pero también los dos están conscientes de que Nadie como tú, proviene de un trabajo en equipo.

"Brandon y yo tenemos el título de protagonistas, pero somos un equipo, desde los que escriben la historia hasta los camarógrafos. Vamos de la mano todos juntos".

En cuanto a locaciones, Peniche aprovechó la charla para presumirlas, pues la novela se hace en hermosos sitios.

"Es una de las cosas más hermosas de la novela. Estamos grabando en varios lugares de Oaxaca. Es una historia que también va a enaltecer nuestra cultura, tradiciones, olores, colores y comidas. Tanto en México, como en el extranjero, se van a enamorar de lo que verán".

Los actores tenían otros compromisos. Dieron por terminada la charla, no sin antes hacer una petición especial.

"No es por nada, pero me deben unas gorditas de Torreón. Tengo amigos allá que siempre me traen y me encantan. Amo Torreón", expresó Brandon Peniche.

Elenco

También figuran en Nadie como tú:

Eduardo Santamarina

Elizabeth Álvarez

Diego Olivera

Irina Baeva

Alejandra Barros

Iván Arana