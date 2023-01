Hace 'ruido' en momento difícil para La Laguna

La película, Ruido, ha llegado la región, por medio de Netflix, justo en una situación muy difícil que atraviesan La Laguna y todo nuestro país.

Recién trascendió que la lagunera Dayan Favela Quiñones fue encontrada muerta, luego de que su familia, amigos y muchos laguneros la buscaran por todos lados.

El suceso ha lastimado a la región y a México. La historia de dicho largometraje dirigido por la cineasta Natalia Beristain, cuenta algo similar.

En la trama, Julieta Egurrola encarna a "Julia", una madre, o mejor dicho, una de las muchas madres, hermanas, hijas, colegas, que han visto sus vidas destrozadas por la violencia generalizada en un país que libra una guerra contra sus mujeres.

"Julia" trata de hallar a "Ger", su hija y en su búsqueda, irá tejiendo las historias y luchas de las diferentes mujeres que conocerá.

Este martes, Netflix dio a conocer en sus redes sociales que la película debutó con el pie derecho, superando cualquier expectativa.

"#Ruido, película mexicana de Natalia Beristain, debutó con 7.18 millones de horas vistas. Una ficción que retrata nuestra realidad. Es dura, es necesaria, y es hermosa. #HagamosMásRuido", comentó la plataforma.

En ese anuncio decenas de personas se pronunciaron. La mayoría mencionan que Ruido las hizo llorar o bien las llevó a reflexionar sobre los feminicidios o las desapariciones forzadas.

"Es muy fuerte, me costó mucho terminar de verla, lloré todo el tiempo, es muy triste ver que esa es nuestra realidad", "Esta película me abrió los ojos; con razón destruyen monumentos, negocios y todo por el enojo de que las autoridades no hacen nada, dejan libres a los asesinos y a las que hacen ruido las callan. Estoy con ellas con las personas que perdieron a sus hijas, hijos sobrinos, papás" y "Es una película que al final te quedas con un hueco en el estómago y lo más triste es… que la realidad siempre supera la ficción", fueron algunos de los comentarios que recibió el "post" de Facebook.