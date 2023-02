hace historia

El primer premio de la noche fue presentado por Jennifer Lopez y el ganador a mejor álbum pop vocal resultó ser Harry Styles por Harry's House, después, la nueva miembro del "Club EGOT", Viola Davis entregó el Grammy a mejor canción de R&B a Beyoncé por Cuff It, quien no se encontraba en la ceremonia para recoger el galardón en ese momento.

El Grammy a mejor álbum de música country fue para Willy Nelson por A Beautiful Time, él fue otro ausente en la premiación. Stevie Wonder se apoderó del escenario para interpretar diversos temas musicales.

La categoría a mejor interpretación de pop de dúo/grupo fue para Sam Smith y Kim Petras por la canción Unholy; convirtiendo así a Kim en la primera mujer transgénero en ganar un Grammy, quien agradeció a las mujeres trans que abrieron el camino para que ella pudiera estar en ese momento.

"Primero quiero agradecer a las mujeres transexuales por ganar este premio y sólo quiero agradecer a todas las leyendas trans que han estado antes de mí, por permitirme estar aquí esta noche", dijo la artista alemana.

Después del histórico momento, Lizzo se apoderó del escenario para interpretar las canciones About Damn Time y Special.

SZA entregó el Grammy a mejor álbum de música urbana, que fue para Bad Bunny, quien agradeció el premio en español.

Después de la llegada de Beyoncé y de que le entregaran el Grammy a mejor canción R&B, Harry Styles interpretó su éxito As It Was.

Cardi B presentó la categoría a mejor álbum rap, premio que fue para Kendrick Lamar por Mr. Morale and The Big Steppers.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el In memoriam, en el que recordaron a los miembros de la industria de la música que fallecieron en el año como Pablo Milanés, Jeff Beck, David Crosby, Lisa Marie Presley y Marciano Cantero.

Madonna subió al escenario para hablar de la controversia que ha vivido en su trayectoria artística, la cantante ideal para presentar a Sam Smith y Kim Petras, quienes interpretaron su tema Unholy.

BEYONCÉ HACE HISTORIA

Un nuevo premio se inauguró, el Dr. Dre Global en honor al rapero y el primer galardón lo recibió justamente el también productor musical, Dr. Dre.

El premio del rapero sirvió para iniciar el homenaje a la música de hiphop que celebra este 2023 su aniversario 50, por el escenario desfilaron algunos de los íconos del género.

Adele subió al escenario para recoger el Grammy a mejor interpretación pop solista, y en su agradecimiento la artista habló sobre la inspiración para escribir la canción Easy On Me: su hijo Angelo, a quien dedicó el premio.

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden presentó el Grammy a la canción del año, galardón que se llevó Bonnie Raitt por Just Like That, superando a artistas como Adele, Beyoncé y Taylor Swift, para sorpresa de todos, hasta de la intérprete.

Chris Martin de Coldplay presentó la categoría mejor grabación del año, siendo Lizzo la ganadora por About Damn Time, la intérprete agradeció a Beyoncé por ser una influencia para ella.

Steve Lacy subió al escenario para interpretar su canción Bad Habit, como una de las actuaciones finales de la noche. Después de la interpretación, Olivia Rodrigo presentó la categoría a mejor nuevo artista, siendo Samara Joy la ganadora, superando a la favorita de muchos, la brasileña Anitta.

Al final de la noche, el Grammy a álbum del año fue para Harry Styles por el álbum Harry's House, el gramófono fue entregado por una de sus fans y de esta forma, el cantante supera a las favoritas de la noche Adele y Beyoncé.