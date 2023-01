Habrá boxeo en Lerdo el próximo viernes 6 de enero

Promover la práctica del boxeo, proyectar a los nuevos valores laguneros, además de cooperar a una noble causa, son los objetivos de la función de box amateur denominada “Boxeando por un juguete”, a celebrarse este viernes 6 de enero a partir de las 18:00 horas, en el auditorio municipal “Francisco Sarabia”, de Ciudad Lerdo.

Mediante conferencia de prensa, este martes fueron dados a conocer los pormenores de esta función que es organizada por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) de Ciudad Lerdo, que informó que la entrada al evento no tendrá un costo monetario, sino que cada boleto será canjeado por un juguete no bélico y que no utilice pilas. Serán once combates los que se realizarán durante la función, con la participación de peleadores que van desde los nueve hasta los 18 años de edad, procedentes de los gimnasios de boxeo ubicados en Lerdo, como: Gimnasio Municipal “Chivo” Díaz, Gym de la Cruz Boxing, Kastro Box Star, Gimnasio de Abel VL, Gym Moras, Gimnasio de Box Castro, Gimnasio Chapillas y Gimnasio Cat Dog.

Dentro de las peleas que se realizarán, Dominic Gurrola enfrentará a Ángel Gabriel, ambos púgiles de 9 años de edad y quienes deberán pesar un máximo de 35 kilogramos; Osiel Contreras se medirá a Jesús Trejo, en la categoría de 15 años y hasta 52 kilos. Ángel Solís intercambiará metralla con José Luis Uranga en la división de peso completo, misma condición para el pleito entre Luis Octavio González e Ignacio Arellano.