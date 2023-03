¿Habrá boda? Selena Gomez sorprende vestida de novia

Selena Gomez vuelve a dar de que hablar, esta vez no se trata de Justin o Hailey Bieber, ni tampoco de las hermanas Jenner. Ahora, la cantante y actriz protagoniza los titulares porque fue vista usando un vestido de novia.

Fue en las calles de Nueva York, en el barrio West Side, en donde aparece luciendo un espectacular vestido de novia.

La fotografía ha dado vueltas en redes sociales, muchos se preguntan si hay boda en puerta para la intérprete de Love You Like a Love Song.

Sin embargo, todo se trata de una mentira, o algo así.

Y es que la imagen es parte del rodaje de la serie Only Murders in the Building que Selena Gomez protagoniza.