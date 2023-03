'Hablar mal de México es una ingratitud'

Marcelo Ebrard podría ser definido como un político de lealtades. Defendió su amistad con el senador Ricardo Monreal y el diputado Gerardo Fernández Noroña, además reconoció que en la competencia para ser candidato aceptó el 1.6 por ciento de diferencia, con la que ganó la interna 'Andrés' para ser candidato a la presidencia en 2011.

Pero muestra carácter y oficio político en sus declaraciones: Fui a decirles a los cónsules de México en Estados Unidos, 'no cejar, no ceder y no dejarnos'.

Y reviró, 'habrá que revisar que encuestas ves, ya que unas dicen que voy en primero y otras en segundo'. 'No aceptaré el autoritarismo' en el método de selección de encuestas, esto debe ser acordado con las cabezas y transparente, dijo. En entrevista vía telefónica para esta casa editora el secretario de Relaciones Exteriores respondió así a nuestros cuestionamientos.

´A tres años de la pandemia, se enfrenta una nueva realidad para México, avances tecnológicos, guerras, desafíos médicos, ¿cuál es la estrategia desde Relaciones Exteriores para enfrentar este nuevo escenario?

En lo que hace las vacunas, la gran lección que tuvimos durante la pandemia es que México debe desarrollar su capacidad propia para tener vacunas frente a cualquier epidemia, situaciones que vivimos durante el COVID-19. México en los años ochenta tenía una capacidad para producir vacunas considerable y se fue desmantelando; a lo largo del tiempo se perdió esa capacidad con el argumento de que era más barato comprarla en otros países. Cuando viene esta emergencia del COVID-19 no teníamos capacidad de producir y se tuvieron que hacer alianzas, como tu recordarás, con una empresa en Argentina y otra empresa aquí en México para producir la vacuna AstraZeneca y lo mismo pasó con Cansino que se envasó en Querétaro. En resumen, ¿cuál es la estrategia? Es buscar esa capacidad para producir vacunas y tratamientos. Y con ese objetivo, acabo de estar en la India en donde logramos un acuerdo en esta materia sobre producción de vacunas, ya que la India es el principal productor de vacunas y lo hace muy bien y accesible y segundo, para lograr la transferencia de tecnología, que nos importa mucho lo que tiene que ver con el cáncer, el cual está aumentado su permanencia en México, esto está relacionado con el tiempo de vida. Actualmente estamos trabajando esta transferencia de esta tecnología para este nuevo tratamiento que se llama inmunoterapias, que en síntesis es tomar las células de la médula ósea y ponerles la instrucción de atacar células cancerígenas y volverlas a colocar en la médula para que el sistema inmunológico pueda terminar con esas células. Pues esa es la estrategia que desarrollamos desde Relaciones Exteriores, traer esta tecnología médica, implementarla y respaldarla. El objetivo es estar mejor preparados ante una posible nueva pandemia que seguramente va a ocurrir y tenemos que estar listos.

´Y siguiendo el hilo tecnológico, en la parte noreste del país ha sido fundamental el arribo de Tesla a Nuevo León, que favorece además el sureste de Coahuila y hasta a La Laguna. ¿Cómo participaron en estas negociaciones?

Una de nuestras tareas es buscar empresas e inversiones estratégicas para que lleguen a México. En el caso de Tesla los buscamos todo 2019, sin éxito. En 2020 vino la famosa pandemia y nos habló Elon Musk y nos dijo 'México es muy importante para nosotros, se producen muchos componentes importantes para Tesla'. Me mandó la lista y son 127 empresas en todo el país que ya están integradas a proceso de producción, lo que se denomina 'el ecosistema Tesla' y están instaladas en 18 entidades federativas. A raíz de ese análisis tomaron más en cuenta a nuestro país para la posible instalación de una 'gigafactory'. En 2022 nos volvieron a llamar para decirnos que ya estaban interesados en instalarse; así integramos una comisión para darle seguimiento al tema que lideró la subsecretaria Martha Delgado y les dimos seguimiento para mostrarles varios lugares de México, entre ellos por su supuesto Monterrey, Hidalgo, los llevamos a transístmico. Y recibimos la visita de Elon Musk a estos lugares y finalmente se decidieron por Monterrey. Después se dio una conversación entre el presidente López Obrador y Musk que tu servidor promovió con el propósito de intercambiar diferentes preocupaciones, en donde el presidente expuso su preocupación por el tema del agua, Musk le dijo 'ok, nosotros vamos a tomar medidas extraordinarias para que la planta no consuma agua prácticamente', pero no sólo eso sino que acordó con el presidente a impulsar soluciones tecnológicas al tema del agua en esa región. La relación es extraordinaria, el señor Musk se ha portado muy bien con México y desde luego que va a tener un impacto importante en Coahuila, no solo por la gigafactory sino por otras empresas ligadas a esta que seguramente estarán en municipios y regiones cercanas. Ahora, ¿Qué otra implicación tiene para México? Pues hemos tratado de acelerar el paso en la electromovilidad. Ya se empiezan a producir distintos proyectos por ejemplo en San Luis Potosí, con la BMW.

´Ahora, pasando a los temas álgidos como viene a ser la defensa de la soberanía, se han vivido momentos complicados. Algunas voces de Estados Unidos pedían la intervención a México.

Es recurrente. Cuando vienen los procesos electorales, algunos candidatos del partido republicano, toman a México de piñata. Es decir, México se vuelve el culpable de todo. Digamos el fentanilo, delincuencia ya que se supone no tendrá ninguna consecuencia hablar mal de México. Y revisamos esas declaraciones que tú dices, junto con el Presidente y decidimos que tenemos que reaccionar de inmediato para impedir que esa narrativa antimexicana siga ganando terreno, ya que después puede ser muy tarde. Si me permites un símil es una ranita a la que le subes la temperatura del agua, si la ranita no reacciona pues la cueces. Tenemos que reaccionar a la primera. ¿Qué es lo que sostienen estos dos senadores? Y también el fiscal, incluso ya les contesté en un artículo en el Wall Street Journal, con un artículo donde les señalé que esto era falso y contradictorio cuando era fiscal general y le hice una señalamiento que viene en un libro denominado 'La marcha de la locura' en donde ponen en relieve las decisiones equivocadas que toman los gobiernos y los llevan a desastres y donde tiene de ejemplo la guerra de Vietnam. Así el principal aliado para impedir que llegue el fentanilo a Estados Unidos, es México. Se llevan en tres años seis toneladas y media incautadas que tienen como destino ese país, sin contar otras drogas. Es así que hablar mal de México además de ser una ingratitud, es injustificado. Fui el lunes a Washington donde cité a todos los cónsules de México, para decirles que somos el principal aliado y no se va permitir que atropellen a nuestro país. Nos ha costado 75 bajas de nuestras fuerzas de seguridad. Fui a decirles esto: no cejar, no ceder y no dejarnos.

´Presentará usted un libro el lunes.

Sí, el lunes 20 de marzo lo presentaré. Es un libro que escribí prácticamente en el último año, entre aviones y en los ratos libres con mis hijitos. En donde expreso quien soy yo, lo que he vivido y porque me quiero apuntar en la encuesta de Morena de cara al 2024. Es un acto de humildad. Que me ha ido bien, mal, la experiencia de vida. Y también cómo veo el futuro de México. Lo vamos a presentar el día lunes y después en otros lugares.

´Usted 'nada en distintos mares secretario'. También lo hemos visto muy popular en la red social TikTok, luego entre los jóvenes se le conoce como el tío Ebrard. ¿Cómo combinar esta parte de seriedad que requiere su cargo y entrar a este mundo diferente?

Siempre es un dilema. Volvemos a lo mismo del tema de ser muy serios y luego esta solemnidad te aleja del ciudadano común y entonces, el TikTok es una nueva forma de comunicación, más que una tecnología. Entonces yo he tratado de entrar a este mundo para entender mejor a los jóvenes principalmente y saber lo que les preocupa a la sociedad. Voy a seguir trabajando en ello, porque mi obligación es escuchar y luego convertir esto en acciones.

´Usted menciona el 2024. Está usted en segundo lugar en algunas encuestas. Para usted es válido este método para elegir candidatos, hay algunos que se han salido de Morena, considerando que no es un método adecuado.

Mire el método en sí ya es un poco antiguo, ya que hoy en día la velocidad de la comunicación ha cambiado mucho, pero si se hace una encuesta bien hecha y transparente, no debería haber ningún problema. Pero sí tiene Morena que convocar a una verdadera encuesta. Yo pongo como referente cuando hicimos encuesta Andrés y yo en 2011 y él ganó por un margen de 1.6 por ciento. Pude haber alegado que la segunda vuelta, pero no lo hice ya que pensé que sería contradictorio o desgastante. Sin embargo, si hay un proceso acordado no tiene porque haber problemas. El problema viene cuando eso no pasa. Ahora, unas encuestas dicen que voy en segundo y otras que voy en primero, habrá que ver qué encuestas ves. Hay muchas que se tienen que analizar la confiabilidad. Se debe cuidar el tamaño de la muestra y que empresa lo hará.

´Y esto se tiene que acordar…

Morena nos tiene que llamar. La dirigencia. Vi ayer una declaración del presidente del partido (Mario Delgado) donde dice que ya las tiene seleccionadas y esto no se puede. Tendrá que hablarle a todos los involucrados. Lo otro se llama autoritarismo y es un error.

´Se ha especulado si existe ya una alianza de usted con alguno de las corcholatas más débiles, como es el caso de Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña.

Yo tengo buena relación con todas y todos. Pero no puedo negar que tengo una fuerte amistad con los que tu señalas. El diputado Fernández Noroña era el vocero del PRD, cuando yo fui el candidato para la Ciudad de México. Era el vocero. Y el diputado es una persona que yo respeto mucho porque es una persona íntegra, es una garbanzo de a libra en política. Lo mismo te puedo decir de Monreal, ya que cuando a mí me atacaron y me persiguieron fuertemente en el sexenio de Peña Nieto, en 2015 para terminar con mi prestigio. Y Ricardo Monreal fue el único que me habló y me dijo 'nosotros te vamos a defender porque es una canallada y se subió a tribuna, igual que Ricardo Mejía, el anterior subsecretario de Seguridad. Yo no puedo negar eso. Sí son mis amigos y son gente que respeto mucho.

´Algo que usted quiera agregar.

Estamos apoyando mucho a las ciudades de México y desde luego promoviendo para que las empresas vengan a invertir al país. Estuvimos en California y ahora vamos a Texas a invitar a invertir en las ciudades mexicanas para apoyar su desarrollo. Nos vemos próximamente por allá, un saludo muy afectuoso, desde la Ciudad de México.