Hablando de negocios

Tim Hortons estará pronto en la Región Lagunera, esta firma inició operaciones en 1964 y es en 2017 cuando llega a México y con ello se expandido por diferentes ciudades del país, entre las que se encuentra Saltillo capital del Estado de Coahuila y muy pronto lo laguneros podrán disfrutar del café recién hecho y los alimentos que ofrece. Nuestros analistas nos informan que serán varias sucursales las que abrirán en la Región justamente en lugares de fuerte concurrencia demográfica.

Su fundador -Tim Horton- fallece en 1974 y su socio Ron Joyce funda la Fundación de los Niños de Tim Horton, para honrar el deseo de Tim de ayudar a los menos afortunados, de origen canadiense ya tiene presencia fuera de su país, contando con presencia en los Estados Unidos y en México entre otros.Como parte de sus estrategias de venta, están los premios que, al desenrollar los bordes de su vaso de café, lo consumidores podrían ganar distintos premios y para el año 2000 se convierte también en restaurante, por lo que tiene una diversidad de servicios, de tal suerte que cuenta en horarios de desayuno y comida, de 2017 a la fecha la presencia en México se ha extendido, de tal modo que en la actualidad cuenta con un total de 68 unidades de negocios.

De acuerdo a los informes, la firma se encuentra en la fase de terminación de sus puntos de venta y de selección, contratación y adiestramiento de personal, sin embargo, su entrada al mercado regional está muy próxima.

Verde Eucalipto ToxicFree Market está en Torreón, justo por donde se localiza la ruta por la nueva carretera a San Pedro de las Colonias. Verde Eucalipto nace de la necesidad de encontrar una tienda libre de tóxicos.

La fundadora nos narra su historia "crecí toda mi vida siendo vegetariana nunca me gusto la leche de vaca, comía muy poco pescado y mariscos, aun así mi alimentación no era de todo saludable. Siempre me cuidaba mucho, pero solo me importaba estar sana, nunca me preocupe por estar sana"Cuando nace el primer hijo de la fundadora con algunos problemas de salud, ella comenzó a estudiar diplomados en alimentación sana. Todos los días estamos expuestos al uso de productos y alimentos que contienen sustancias nocivas para la salud.

Están por todas partes, desde frutas y verduras, alimentos congelados enlatados, embutidos, sazonadores, endulzantes, productos de belleza, este nuevo establecimiento es una opción para encontrar productos libres de toxinas.

La firma chihuahuense Al Súper está remodelando, su establecimiento localizado sobre la Calzada Vasconcelos y Pavorreal, todo indica que habrá una reconversión de algunas de sus áreas, de acuerdo con nuestros analistas, la firma realizó algunos estudios de mercado y va a fortalecer algunos de sus servicios, este al pendiente.

La expansión de los negocios es una tónica de todas firmas, la firma lagunera La Costura, muy pronto abrirá una nueva sucursal hacia el oriente de la ciudad para dar atención al mercado en crecimiento y que reclama la necesidad de contar con estos productos.Todo esto ha sido posible en parte, por el constante crecimiento poblacional y áreas de vivienda, que se han venido construyendo, así como la construcción de plazas comerciales.

Usted que le gusta invertir le ofrecemos un panorama de los rendimientos de los diferentes instrumentos disponibles, para observar la expectativa es importante que consideremos un lapso amplio, para poder observar un comportamiento mejor de dicha variable.

El periodo que estamos considerando es de 2002 al 2023, de acuerdo a los datos la inflación durante ese lapso fue de 157,36 por ciento, los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) tuvieron un rendimiento de 257.13 por ciento, lo cual es superior en una vez el nivel de precios.

En tanto, el dólar alcanzó un rendimiento de 90.26 por ciento, lo significa que las personas que invirtieron en dólares no alcanzaron a recuperar el porcentaje de inflación.

Lo que respecta al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores, este subió 842.53 por ciento, lo que significa que los inversionistas de esta opción alcanzaron casi el cinco veces el nivel de inflación, constituyéndose en la más rentable.

Finalmente, el oro alcanzó un rendimiento de 576.49 por ciento, logrando cuatro veces el nivel porcentual de inflación, colocándose en la segunda opción más rentable después del IPC.