Hablando de negocios

La "guerra" de los negocios de los clubes de precios se arrecia en La Laguna, el inicio de la construcción de la firma Costco y los rumores insistentes de la posible entrada de la firma Smart & Final -del Grupo Chedraui- la cual, es la empresa que funciona como club de precios pero sin pago de membresía.

Ha provocado que las empresas del ramo, inicien un reposicionamiento del mercado en la región, así la firma Sam's Club ha iniciado una modernización de su estacionamiento para darle más fluidez a los vehículos de sus clientes.

Igualmente moderniza sus áreas internas de exhibición de artículos para ofrecer más variedad y mejores instalaciones a los consumidores, poco a poco la firma está mejorando imagen y su distribución interna.

En tanto la compañía de la firma Soriana, nos referimos a City Club seguramente también trabaja para posicionarse más en el mercado regional y hacer frente a la competencia. Pronto aquí le revelaremos estas líneas de acción.

La disputa por el mercado del café en la región está a la orden del día. De una manera masiva dos firmas han iniciado una fuerte presencia de mercado, nos referimos a Java Café y a Caffenio.

Puede observarse la construcción de unidades de negocios por diferentes rumbos de la ciudad de la firma Caffenio, por la Juárez hacia el oriente, por la Rodríguez Triana, por la Saltillo 400, sobre el Bulevar independencia, así como también en Gómez Palacio, Dgo.

En tanto Java Times Café, ha invitado a invertir a pequeños socios, para iniciar una instalación masiva de cafeterías, por lo pronto, ya cuenta con presencia en la Plaza Mayor de Torreón y está próxima a funcionar una nueva cafetería sobre la vialidad Saltillo 400 de esta ciudad. Los inversionistas de esta pujante firma comercial tienen grandes planes de expansión.

Investigaciones recientes revelaron que el 65% de los viajeros optaría por participar si se le presentaran opciones de viaje más sostenibles, por lo que ahora los empresarios hoteleros deberán considerar, primero, que pueden perder clientes si su competencia tiene opciones más sustentables; y en segundo lugar, para lograr las certificaciones sustentables, deberán hacer todo lo posible para reducir su huella de carbono: desde instalar calderas y paneles solares, pasando por retirar productos textiles de poliéster, y sólo usar pro-ductos orgánicos textiles, así como eliminar los plásticos de un solo uso en la medida de lo posible, asegurarse de reciclarlos o que los empaques usados sean reciclados o de materiales cuya huella de carbón sea menor.

Hay toda una cultura verde en el mundo, que en México todavía no existe en plenitud, pero aquellos hoteles que la adopten y se lo hagan ver a sus clientes, obtendrán mayores niveles de ocupación de viajeros internacionales y nacionales jóvenes, cuya cultura de sustentabilidad y reducción continua de huella de carbono es mayor que entre generaciones anteriores.

Esos establecimientos serán mejor valorados por sus clientes gracias a esas decisiones, que probablemente no les costarán más y sí les darán una mejor imagen o hasta podrían ahorrar dinero, como el caso de la energía sustentable. Cada vez hay más conciencia de la importancia de reducir la huella de carbono en los viajes, pero es innegable la búsqueda de nuevas experiencias.

Entonces, una opción son los viajes largos a un destino, como hoy sucede con el fenómeno de los nómadas digitales, que viven de 6 a 12 meses en países diferentes, y lo mejor sería hacerlo en hoteles seguros con ciertas características de trabajo para tomar video llamadas, agua purificada, cierta calidad de las camas, sábanas, toallas y cortinas, sin importar el país al que se llegue, y así poder trabajar, pero, al mismo tiempo, vivir y experimentar el país.

Por lo tanto, el hotel, ya sea de ciudad o un resort, debe ser un lugar donde se pueda trabajar en muy buenas condiciones. Hoy en día, el negocio de las estancias prolongadas en el sector de la hostelería está en auge.Es un hecho que las grandes compañías gastan mucho dinero en viajes de negocios, y así como las categorías businness en los aviones cuestan caro, los hoteles quieren parte de ese mercado, ofreciendo nuevas experiencias de viaje a quien los visita por negocios.

Los viajes de negocios ya no es estar todo el día con el mismo cliente; el viajero requiere de espacios dentro del hotel para hacer negocios como salas de juntas, cafeterías, acceso a internet, computadoras, impresoras, pero no lugares apartados, sino pensados en ser una oficina alternativa dentro del hotel.

También hay una preocupación en la salud mental y el bienestar. Ir de viaje no debe ser algo cansado y que harte; de debe poder relajar, dormir bien e incluso tener más energía que al inicio del viaje gracias a las experiencias durante la estadía en el hotel.

El objetivo es claro: que las personas quieran salir de viaje de negocios, recuerdan esas experiencias con gusto y después quieran volver con su pareja o regresar por negocios para repetir buenas experiencias.

Cada cadena hotelera se irá moviendo de acuerdo a las necesidades que vaya percibiendo entre sus clientes, en un entorno donde las plataformas están entrando con fuerza entre los jóvenes principalmente, quienes se ven atraídos por la discreción que brindan, amabilidad, un trato cercano y un acercamiento íntimo a las comunidades que visitan.

Hay cadenas hoteleras que ya están trabajando en construir hoteles que no lo parezcan, donde no exista la recepción y la discreción sean parte de la experiencia, aunque no haya grandes amenidades.

También hay otras cadenas que están invirtiendo en construir amenidades de gran calidad para diferenciarse, y hay las que ya están eliminando por completo el tema del check in y check out apoyadas en la tecnología.

La reconversión de locales comerciales de la firma Soriana ha empezado a tomar forma en Coahuila, el establecimiento de Soriana Coss de la Capital Coahuilense, se va a transformar en un negocio del mismo grupo, nos referimos a Sodimac, la cual va a constituirse en su segundo establecimiento de esa rama de negocio, en tanto aquí en tierras laguneras, aun se espera la presencia de Sodimac. Nuestros analistas investigaran cuando iniciaran su presencia en La Laguna.

Banorte Ixe selló una alianza con la cadena de tiendas de autoservicio Kiosko para sumar más puntos de atención a su red de corresponsales bancarios. Con la alianza, Banorte ofrecerá tarjetas de débito en 706 puntos de venta que tiene Kiosko, ubicadas en 61 municipios de los estados de Baja California Sur, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y muy pronto en estas tierras. Además, en los próximos meses ofrecerá el servicio de retiro de efectivo sin plástico en las tiendas de Kiosko en México. A la fecha, Banorte cuenta con una red de más de 19 mil corresponsales y comercios aliados a nivel nacional.

Nacional Financiera (Nafin), obtuvo siete mil 500 millones de pesos (alrededor de 440 millones de dólares al tipo de cambio actual) con la emisión de dos bonos con etiqueta social. El organismo empleará estos recursos para reforzar los programas y servicios que ofrece, además de apoyar a pequeñas y medianas empresas.

La compañía realizó esta emisión en dos tramos: uno a 2.3 años, por el que recabó cuatro mil 500 millones de pesos y pagará una tasa variable calculada mediante la adición de 23 puntos base a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE; el segundo bono, a 2.5 años, permitió a la institución recabar los restantes tres mil millones a una tasa variable anual de TIIE más 26 puntos base. Los bonos tuvieron una demanda de 3.38 veces el monto inicial ofrecido, que era de cuatro mil millones de pesos.

Los bonos fueron calificados con notas "AAA" en escala local por parte de las agencias S&P Global Ratings, Fitch México y HR Ratings México. No obstante la captación de estos recursos por parte de Nafin, no sabemos sus operaciones de la oficina regional localizada en la Comarca Lagunera. Nuestros analistas especializados pronto nos informarán.