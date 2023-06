Hablando de negocios

Nuestros analistas no descartan que Grupo Bimbo incursione en el mercado lagunero de las tiendas de proximidad, hace un año que la firma lanzó al mercado mexicano su apuesta por la competencia de las tiendas de conveniencia.

En un sector dominado por Oxxo y Seven Eleven, la empresa del 'Osito' lanzó Bimbo Go para intentar luchar contra las demás conocidas tiendas de autoservicio de pequeño formato.

En un principio, Bimbo Go ha vendido únicamente productos del grupo, que incluyen marcas como Barcel, Tía Rosa, Marínela, Lara y Del Hogar. De acuerdo con usuarios de las redes sociales, también hay souvenirs de la compañía y presentaciones exclusivas de los artículos de la marca, como es el caso de los dulces. La marca ya cuenta con el concepto y quizás muy pronto veamos una expansión de este concepto en otras latitudes.

******************************************

Uno de nuestros analistas que da seguimiento a las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) nos ofrece algunos datos interesantes del sector agropecuario, esto es, de acuerdo al Censo Agropecuario 2022, la superficie total de México es de 196.5 millones de hectáreas. Esta se divide de la siguiente manera: 192.0 millones de hectáreas son área rural y 4.5 millones corresponden al resto de la superficie - centros de población, caminos y cuerpos de agua, entre otros rasgos geográficos-. A su vez, del total de hectáreas en área rural, 88.4 millones (46.1 por ciento) corresponden a suelo con uso o vocación agropecuaria y 103.6 millones (53.9 por ciento) a superficie sin uso o vocación agropecuaria.

De las hectáreas con uso o vocación agropecuaria, 84.7 millones fueron cubiertas por el Censo y 54.7 por ciento se concentró en Chihuahua, Sonora, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Jalisco y Chiapas.

El Censo Agropecuario revela que, en 2022, en el país había 5,005,770 unidades de producción agropecuaria y 32.1 millones de hectáreas de superficie agrícola. Las unidades de producción se distribuyeron de la siguiente manera: 4,440,265 fueron unidades de producción activas, con 26.1 millones de hectáreas de superficie agrícola y 565,505 fueron unidades de producción agropecuaria sin actividad, con 6.0 millones de hectáreas de superficie agrícola.

******************************************

Uno de nuestros analistas ofrece un recuento de como nuestro país está aprovechando las nuevas oportunidades que ofrecen las nuevas condiciones económicas para la relocalización de empresas.

A pesar de la gran oportunidad que representa el proceso de nearshoring, la inversión extranjera directa (IED) no ha crecido como se esperaba, en buena medida porque no hay un esfuerzo de política pública nacional para atraer esas inversiones. Una gran oportunidad que se está yendo por la borda.

Así como no es suficiente que haya un Estado de Derecho para que la economía crezca, también no es suficiente que haya tensiones entre China y EU para que las empresas estadounidenses decidan invertir en México.

Es necesario que nuestro país se promueva entre los empresarios que busca atraer y, sobre todo, tome las medidas pertinentes para lograrlo.

Es un hecho que estamos al borde de una Guerra Fría. Las tensiones entre EU y China aumentan, y mientras aquél busca aislar a China -lo que no ha logrado-, ésta trata que cada vez menos países usen el dólar como moneda de reserva y comercio internacional y prefieran usar el yuan.

En este proceso, China busca incrementar los mercados para sus exportaciones, y EU intenta sacar a sus empresas de China para llevárselas a otros países, donde la manufactura sea de buena calidad y barata para no generar presiones inflacionarias, en momentos donde la manufactura e industria en general en EU, ya representa menos del 20 por ciento de la economía, enfocada ahora en servicios, desarrollo de tecnología e innovación en el diseño de nuevos bienes y procesos productivos.

Es necesario tener políticas públicas de promoción de inversiones, reduciendo los impuestos para las empresas que deseen instalarse en nuestro país, o expandir sus inversiones actuales.

Es más importante aún, trabajar de la mano con la academia pública y privada para preparar jóvenes en las carreras industriales y de servicios que requiere EU, para que sus empresas, al llegar a México, tengan mano de obra calificada que pueda igualar primero, y después mejorar los procesos que hoy se llevan a cabo en China.

En el sector de la manufactura, existe el Índice de Complejidad de la Manufactura, que permite saber lo que cada país y región es capaz de maquilar. Es evidente que es más complicado y requiere de habilidades diferentes y personal más capacitado el maquilar un avión que prendas de vestir.

Para el primero se requieren ingenieros graduados con dominio del idioma inglés, y para cocer prendas de vestir, con primaria terminada sería suficiente si sólo se van a manejar máquinas de coser. Ahora, si se trata de diseñar prendas o de impresión 3D, ya la capacitación y sueldos son muy diferentes.

México, en la parte norte, tiene elevados niveles de complejidad manufacturera, lo que no sucede en el sureste, pero dicho índice aumenta en Yucatán, por ejemplo. Hay que trabajar mucho para que el índice aumente en todo el país y México pueda recibir instalaciones de primer nivel y dejar a Centroamérica actividades y sueldos maquiladores de menor nivel, acordes a sus niveles educativos y desarrollo tecnológico.

Otro punto a considerar como política pública, es la seguridad para los trabajadores estadounidenses que vivirán en las diferentes ciudades del país, capacitando y dirigiendo a los equipos mexicanos de maquila.

También se debe asegurar a las empresas que llegan a México que tendrán energía verde accesible y abundante para todos sus procesos, ya que buscan reducir su huella de carbono y evitar impuestos por no usar energía verde.Lo anterior se puede lograr con un claro compromiso para limpiar la matriz energética nacional, o permitiendo que las empresas lleven a cabo inversiones en el sector sin trabas burocráticas, que han frenado inversiones en energías verdes por más de 50,000 millones de dólares (mdd).

Hasta el momento, México no ha trabajado en lo que se requiere para atraer inversiones de este tipo a nuestro país, por lo que sólo el 14 por ciento de las empresas que están en un proceso de nearshoring llegan a México, y las otras deciden regresar a EU y Canadá, o incluso escogen países de Centro y Sudamérica, cuando México debería ser su primera opción por costos, cercanía, husos horarios, entre otros factores.

******************************************

Banca Afirme -con presencia en La Laguna- anunció el inicio de operaciones del Banco Digital Billú, para lo cual destinó una inversión de más de 300 millones de pesos (17 millones de dólares).

El objetivo de Afirme es captar un total de 250 mil clientes durante este año a través del nuevo banco digital, en el cual ya se preregistraron más de 20 mil prospectos.

Billú ofrece apertura de cuentas, transferencias, retiro sin tarjeta, 1 por ciento de cashback en todas las compras en comercios en línea y hasta 35 por ciento de cashback en comercios de Estados Unidos, contratación de seguro de auto, tarjeta de débito digital, pago de servicios, recargas de tiempo aire y pago de cuotas escolares.

La nueva plataforma de Afirme llega cuando existe una mayor competencia entre los servicios financieros tradicionales y los que ofrecen las empresas tecnológicas de nueva generación.

**************************************

El gobierno de Estados Unidos solicitó este 02 de junio que se inicien consultas en el marco del T-MEC sobre la postura de México de no aceptar las importaciones de maíz transgénico, mercado que domina EU, y que es un producto muy importante para sus productores.

El Gobierno de México insiste en que ese tipo de maíz es cancerígeno, pero el gobierno de EU señala que eso no es cierto y se trata de un mito, por lo que solicita que México presente las pruebas científicas al respecto, porque más que un tema de salud pública, pareciera una forma de frenar a sus productores. Si existieran pruebas científicas que demuestren que el maíz transgénico es cancerígeno, México podría prohibir esas importaciones de maíz amarillo sin consecuencia comercial alguna; pero si no lo demuestra e insiste en no permitir las importaciones, el gobierno de EU podría proceder a un panel, después de los 75 días de consultas, mismo que México perderá al no tener las pruebas científicas para sostener su dicho, y EU y Canadá podrán imponer sanciones unilaterales a las exportaciones mexicanas, donde productores de plátano, aguacate, frutos rojos, naranjas, etc., podrían salir muy afectados, ya que se trataría de sanciones unilaterales en los sectores que escoja EU, con el claro objetivo de que México desista de sus medidas proteccionistas.

México importa 16 millones de toneladas de maíz amarillo, cuyo uso final es el alimento para ganado, alta fructosa para endulzar refrescos, pastelería de todo tipo, entre otros. Si prohibiera su importación, subirían los precios del azúcar y los precios finales de estos productos en México, ya que México no produce este maíz al dedicar su producción al maíz blanco salado, con el que se preparan tortillas y masa.

Hay que buscar un acuerdo que no ponga en riesgo los 2,000 mdd que cada mes se exportan, principalmente hacia EU, de productos agropecuarios nacionales, así como una gran cantidad de inversiones.

Actualmente, los productores de maíz en todo el mundo están sufriendo por la fuerte caída en los precios del cereal al incrementarse las cosechas esperadas para 2023 para llenar los huecos que dejaron las producciones de Ucrania y Rusia en 2022. Los precios han bajado más de 20 por ciento en los últimos 12 meses, y en el caso de México, medidos en pesos, han bajado todavía otro 10 por ciento más por la apreciación del Tipo de Cambio. En 2022 el precio rondaba los 7,200 pesos por tonelada de maíz blanco; actualmente se ubica alrededor de los 5,200 pesos y el maíz amarillo se vende en 4,000 pesos.

En momentos electorales como el actual en EU, donde los productores de maíz son mayoritariamente republicanos, al gobierno demócrata de Joe Biden le conviene electoralmente apoyar a este grupo para tratar de atraer votos y demostrarle a los indecisos que EU mantiene su fortaleza en sus negociaciones con el exterior.

**************************************

Bancoppel, -con un importante número de unidades de negocio en la Región Lagunera- está adecuando a la situación del país sus filtros para dar créditos, para brindar financiamiento a los clientes, pero procurando que las carteras nazcan lo más sanas posibles.

"Estamos viendo que nuestros clientes están sufriendo un poco por los pagos, incluso hasta por el consumo, sin embargo, nosotros desde los servicios financieros lo que queremos desde el origen es asesorarlos muy bien y platicar con ellos para saber para qué destinarán su dinero, otorgarles el mejor crédito para sus propias necesidades y siempre informarles cómo manejar su crédito, los invitamos a que lo mantengan muy sano", dijo Jorge de Fuentes Garza, director de operaciones de servicios financieros de Grupo Coppel.

Actualmente Coppel cuenta con alrededor de mil 750 tiendas, donde ofrece ser-vicios financieros.