Hablan de Talina Fernández en La Casa de los Famosos sin saber de su muerte

La tarde del 28 de junio se reportó el fallecimiento de la actriz Talina Fernández, conocida como la "Dama del buen decir", quien en sus últimos meses luchó contra la leucemia que le fue detectada.

La conductora de radio y televisión pasó los últimos momentos de su vida en un hospital de la zona de Polanco, en la Ciudad de México, lugar al que fue trasladada de emergencia tras varios días con complicaciones de salud.

Recuerdan a Talina Fernández en "La Casa de los Famosos"

Ante ello, surgió un video donde se observa a algunos participantes del reality "La Casa de los Famosos (LCDLF)" hablar sobre la actriz, sin saber la noticia de su muerte.

En la grabación se aprecia a Paul Stanley, Wendy Guevara y Raquel Bigorra entablar una conversación en el que mencionan a la conductora fallecida.

"Es bien linda... ella es toda una reina, aparte es una maestra, es una ganadora, es un ejemplo a seguir, fue una de las primeras mujeres en tener su propio programa ella sola... también hizo historia en la televisión y le ha costado mucho trabajo... abrir un programa como mujer hace años, era difícil", expresó Bigorra, quien trabajó con Talina en el programa "Nuestra Casa".

Aunado a ello, Paul Stanley comparó a la "Dama del buen decir" con Verónica Castro, pues afirmó que ellas dos "eran emblemáticas y consiguieron lo que nadie más pudo, abrirse camino solas en la pantalla chica de nuestro país".

Por su parte, la integrante de "Las Perdidas" comentó que Fernández tenía un espacio de entretenimiento en YouTube.

Muere Talina Fernández tras ser hospitalizada de emergencia

Desde su ingreso al hospital, la conductora fue reportada como grave y se especuló que se encontraba en el área de terapia intensiva.

Sin embargo, tras la negativa de la familia de dar cualquier tipo de detalle sobre el estado de salud de la famosa; llegó a trascender que antes de dar su último aliento estuvo esperando a su nieta María Levy, para poder despedirse y morir en paz.

¿Cómo surgió el apodo de Talina Fernández, "la Dama del buen decir"?

Talina Fernández aclaró que el apodo de "la Dama del buen decir" llegó a su vida cuando comenzó a limitarse y expresar cuidadosamente y por completo en español, pues recordó que en sus primeros años en la televisión, cuando conducía noticiarios, solía hacer uno de anglicismos.

Hasta que uno de sus primeros jefes, el escritor Paco Ignacio Taibo I, la hizo que acabara por completo con ese hábito, debido a que él era muy estricto a la hora de cuidar que el castellano se hablara de la forma más intachable posible pues, de no hacerlo, le llamaba la atención a la entonces joven presentadora, quien solía usar muchos anglicismos a la hora de expresarse.

"Él cuidaba el castellano y me prohibía decir ningún anglicismo, yo no podía decir 'ok', teníamos que cuidar el castellano, el era españolísimo", recordó.

Finalmente, recordó: "A Luis chico se le ocurre, por mi correcto castellano, decirme 'la Dama del buen decir' y se quedó", rememoró.