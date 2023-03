Habla Eduardo Fentanes sobre enfrentar al León de Nicolás Larcamón

Para el estratega de Santos Laguna, Eduardo Fentanes, el duelo en León será complicado, pero deja a un lado la estadística histórica que tienen los Guerreros en su contra.

"Hay muchas estadísticas, podríamos hablar mucho rato de eso, pero solo es un partido complejo como todos en esta división" dijo el timonel albiverde que apuntó que deben salir con personalidad y buscar jugar como lo han hecho en los últimos torneos.

Expresó que no ven hacia arriba ni hacia abajo "nos vemos a nosotros mismos pensando en escalar y cerrar fuerte el torneo. Estamos a seis puntos del segundo lugar, así que buscamos mejorar nuestro rendimiento y cerrar fuerte".

Dejó en claro, que lo importante es tener al plantel completo para ir sorteando las dificultades que se presentan.

"Es el modelo de gestión que me gusta llevar, no creo en eso del once ideal, hay que trabajar con todos", sentenció.

Informó durante su charla con los medios de comunicación, que tanto Hugo Isaac Rodríguez como Omar Campos, quienes salieron de cambio contra los Xolos Tijuana al presentar problemas gastrointestinales, afortunadamente ya trabajan al parejo del grupo y podrán estar en el campo si son requeridos.

En cuanto al refuerzo colombiano Emerson Rodríguez, quien jugó con la filial juvenil Sub-20 en donde incluso anotó gol, dijo que es para mantenerse en ritmo y que tenga actividad.

"Es necesario que todos tengan ritmo de partido. Hace mucho no jugaba 90 minutos y lo ideal es tener mayor cantidad de minutos, siempre les viene bien sumar" recordando que eso mismo hicieron con el paraguayo Cecilio Domínguez, Santiago Muñóz entre otros, debido a que tienen poca actividad.