'Había cámaras en los baños de mujeres': a Yuridia aún le quedan cosas por revelar

La polémica entre Yuridia y Ventanenado está muy lejos de terminar, por el contrario, la cantante ha utilizado sus redes sociales para volver a hablar del conflicto en el que se vio involucrada tras responder a las declaraciones de Pati Chapoy, quien aseguró que había sido vetada por Yuridia, luego de que la llamara gorda en uno de sus programas.

En nuevas declaraciones, la intérprete de Ya es muy tarde, volvió a hablar al respecto, luego de que sus seguidores le pidieran no engancharse en chismes y concentrarse en su carrera; sin embargo, la exacadémica reveló que además de mantenerla entre las tendencias, era necesario tocar estos temas, pues durante toda su carrera ha callado los abusos que sufrió.

"No es que les dé importancia. A parte, sí es un tema del cual se tiene que hablar, ya a estas alturas sí les tocaba. Quiero que sepan que llevo 17 años cantando y jamás me pasó por la mente darles réplica, jamás quise hablar del tema y no estaba en mis planes hacerlo", dijo en una serie de videos que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Pero eso no fue todo, Yuridia también habló de las disculpas que Chapoy emitió a nivel nacional y los comentarios que varios de los conductores han hecho, asegurando que ella fue la que reaccionó mal por las inseguridades que, supuestamente, ha arrastrado a lo largo de su vida y trayectoria: "El error fue que quiso hablar por mí, cuando ella sabe perfecto que el motivo que ella dio, no era el verdadero", agregó. Asimismo, aseguró que el programa y la televisora en la que inició su carrera intentaron manipular la información para no salir tan raspados.

"Son una empresa violenta y se aprovechan de la gente. Yo puedo contar lo que viví, que no he contado ni la mitad, me faltan un chorro de historias por contar", expresó.

¿Qué fue lo que dijo sobre La Academia?

Es bien sabido que en varias ocasiones la cantante ha hablado sobre lo complicado que fue para ella participar en la "La Academia" y muchos de los problemas que no salían a la vista del público.

Uno de ellos y de los más graves, según la sonorense, fue descubrir que la producción del concurso tenía cámaras dentro de las regaderas de las mujeres: "Les contaré la historia de cómo nos hicieron firmar el contrato de Azteca. O les contaré la historia de cuando Jolette, Mario y yo descubrimos que había cámaras escondidas en las regaderas del baño de mujeres en La Academia'" dijo.

Incluso advirtió que de sufrir alguna represalia en su contra por dar a conocer la información, todo el mundo, por lo menos quienes la siguen en redes sociales, sabrían quien actuó en su contra: "Hay muchas historias… Si algo me pasa, ya saben quién fue", advirtió Yuridia.

La artista no dio ningún detalle al respecto y tampoco reveló, de ser cierto, cómo es que tanto sus excompañeros como ella lo descubrieron; sin embargo, aseguró que algún día se animará a hablarlo.