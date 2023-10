'Gwenpool' emocionó a laguneros en la Feria de Torreón

Antes de que la Feria de Torreón en su edición 77 terminará, un personaje de Marvel se paseó por sus instalaciones.

“Gwenpool” quien se dio a conocer en Deadpool’s Secret Secret Wars #2, como una fusión de “Gwen Stacy” y ”Deadpool” estuvo en la feria. Y esta “aparición” fue gracias a la cosplayer lagunera Elena Pérez, mejor conocida como “Amy Kuy”.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Elena comentó cómo logró hacer el disfraz de “Gwenpool”.

“Debido a mi trabajo, tuve que pedir ayuda de una diseñadora de modas de la región, Black Maniquí, para la elaboración del body con telas que busqué y compré en internet desde el extranjero, ya que no encontraba aquí los materiales que quería”, dijo.

En ese sentido, “Amy Kuy” explicó que para ella, fue muy divertido elaborar el cosplay, ya que “Gwenpool” lleva bastantes accesorios.

“Hice las bolsas de vinil textil, la armadura de las piernas con fomi y modifiqué un peluche de tiburón para que fuera una mochila, tal como lo lleva el personaje”, expresó.

(FOTO: ESTEBÁN MARTÍNEZ)

Elena Pérez manifestó que “Gwenpool” es un personaje muy entretenido, así que pensó que el mejor lugar para lucir su disfraz era la feria, en donde fue fotografiada por Esteban Martínez.

“Fue muy divertido porque pudimos tomar algunas fotos cerca de los juegos y también la gente se acercaba a pedirme fotos”.

Por otro lado, “Amy”, informó que es lagunera y que lleva 10 años inmersa en mundo del cosplay.

“El tiempo me ha brindado experiencias y conocimientos para crear mis propios vestuarios y accesorios, una parte que me fascina del cosplay. He perdido la cuenta, pero en mi repertorio tengo más de 100 cosplays elaborados”.

La joven dijo que también ha hecho crossplay, “personajes del sexo contrario al mío, masculinos, en este caso”.

Puedes seguir su trabajo a través de Facebook: 'Amy Kuy'.