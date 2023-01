¡Guillermo el Toro lo hace nuevo! Recibe tres nominaciones a los premios BAFTA por Pinocchio

México no puede estar más feliz en cuanto a la labor de muchos de sus habitantes, como lo es Guillermo del Toro.

El cineasta mexicano lo ha hecho de nuevo. Tras ganar el Globo de Oro a Mejor cinta animada por Pinocchio, hoy el tapatío se alzó con tres nominaciones por el mismo filme en los premios BAFTA.

Su película está postulada a Mejor animación, Mejor Banda Sonora y Mejor diseño de producción.

“Que te levantes cuando sale el Sol y camines por la Tierra con amor, ¡Gracias @BAFTA por honrar a #PinocchioMovie de @RealGDT”, menciona la cuenta oficial de la película en un tuit, el cual retuiteó Guillermo del Toro.

(FOTO: ESPECIAL)

En redes sociales; colegas, amigos y fanáticos del tapatío lo felicitaron.

En la categoría de animación, Pinocchio competirá con Marcel The Shell With Shoes On, de Dean Fleisher Camp, Puss In Boots: The Last Wishe (El gato con botas: El último deseo), de Joel Crawford, y Turning Red (Red), de Domee Shi.

Por otro lado, la película alemana All Quiet On The Western Front se convirtió este jueves en el filme en lengua extranjera con mayor número de nominaciones a los premios de cine BAFTA en la historia de la Academia británica. Logró 14 candidaturas.

All Quiet On The Western Front medirá fuerzas con la irlandesa The Banshees Of Ininsherin (Almas en pena de Inisherin), de Graham Broadbent, Elvis, de Gail Berman, Everything Everywhere All At Once (Todo a la vez en todas partes), de Daniel Kwan y Tár, de Todd Field.

Los ganadores se darán a conocer el próximo 19 de febrero en Reino Unido a partir de las 19:00 horas.

La ceremonia se llevará a cabo en el Royal Festival Hall, en el centro de Southbank (Londres).

Por otro lado, los nominados a los premios Óscar se anunciarán el martes 24 de enero. Se espera que Del Toro también sea tomado en cuenta por Pinocchio.