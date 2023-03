Guillermo del Toro es felicitado por el presidente de México tras ganar el premio Oscar

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió este lunes sus felicitaciones al cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien consiguió la noche del domingo el Óscar al mejor largometraje de animación por la película “Pinocho” en la 95 edición de los Premios de la Academia de Hollywood.

“Felicitaciones a Guillermo del Toro, director de cine mexicano por el premio Óscar, con la película “Pinocho”. Nuestras felicitaciones a este mexicano excepcional, cineasta. Guillermo del Toro es un orgullo para México”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

El domingo, Del Toro consiguió con “Pinocho", uno de sus proyectos más personales, el tercer Óscar en su trayectoria, además de haber ganado ya con este filme en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards, los Annie Awards y los BAFTA, entre otros.

El mexicano regresó a los Óscar tan solo un año después de que su filme "El callejón de las almas perdidas" recibiera una nominación a mejor película, aunque desde 2018 -con "La forma del agua"-, el director no había vuelto a tomar entre sus manos un nuevo óscar.

Del Toro venció a las cintas "Red", de Domee Shi; "El gato con botas: El último deseo", de Joel Crawford y Januel Mercado; "El monstruo marino" de Chris Williams, y "Marcel The Shell With The Shoes on", de Dean Fleischer Camp.

"Pinocho", una coproducción entre Estados Unidos, México y Francia, también fue dirigida por Mark Gustafson y está basada en el cuento clásico de Carlo Collodi, pero fue ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

En la cinta Del Toro hace una oda a la desobediencia y la narrativa navega entre la dualidad de la vida y la muerte.