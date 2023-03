Guía básica de los Premios Oscar edición 95: Todo lo que debes saber de la ceremonia

Hollywood está listo para una nueva entrega de los Premios Oscar. Han pasado 95 años desde la primera vez que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas o AMPAS celebró a lo mejor del cine.

Este año Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo) llega como la gran favorita, siendo la más nominada y la gran ganadora de ceremonias que sirven de antesala como los Golden Globes y los Critic’s Movie Choice Awards, aunque los votantes siempre dan sorpresas.

Además, este año la industría del cine quiere dejar atrás la polémica y olvidar los sucesos del año pasado, cuando Will Smith propinó una bofetada al comediante y presentador Chris Rock.

El Siglo de Torreón presenta una guía de los Oscar para nuestros lectores, no se pierdan ningún detalle sobre la ceremonia, la fecha, el horario, la transmisión, invitados y más.

¿Cuándo se celebrarán los Oscar?

La entrega número 95 de los Premios Oscar se llevará a cabo este domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby en Los Ángeles, California.

La transmisión en México será a partir de las 5:00 pm ´por la señal de TNT en televisión por de paga, mientras que streaming se puede ver por HBO Max. La transmisión en vivo será presentada por Anais Castro, Lety Sahagun, Heisel Mora y Axel Kuschevatzky.

También podrá verse a través de señal abierta en Azteca 7, en el mismo horario. El canal ya ha revelado algunos detalles, como quienes serán los conductores de la transmisión en vivo, contarán con un gran elenco que incluye a: Linet Puente, Pamela Cortes, Jessica Bulman, Horacio Villalobos, Javier Ibarreche y Ricardo Casares.

¿Quién será el anfitrión de la ceremonia?

Jimmy Kimmel repite por tercera ocasión como anfitrión, aunque es la primera vez que regresa desde el 2018. Ese fue el último año que la ceremonia tuvo un anfitrión. Mientras que el año pasado estuvieron a cargo Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

Estos son los artistas que cantarán en vivo:

Además, la entrega contará con presentaciones musicales especiales de los nominados a mejor canción original.

Rihanna ya confirmó su participación para interpretar la balada Lift Me Up, canción perteneciente a la película Black Panther: Wakanda Forever.

También está confirmada la presentación de Sofia Caron y Diane Warren con el tema Applause del filme Tell It Like a Woman.

Otros confirmados son Dacvid Byrne, Son Lux y Stephanie Hsy por la canción This Is a Life de la película Everything Everywhere All at Once.

Mientras que Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava cantarán Naatu Naatu de RRR.

Hasta el memento no ha dado a conocer si Lady Gaga espará presente con el éxito Hold My Hand de la película Top Gun: Maverick.

Invitados y más

Entre las estrellas confirmadas con apariciones especicales estas: Hailey Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, Salma Hayek, Nicole Kidman, Florence Pugh y Sigourney Weaver.

Por otro lado, Lenny Kravitz canrtará en vivo en el ya clásico “In Memoriam”, para recordar a las figuras de la industria del entretenimiento que perdieron la vida.

