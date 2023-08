Guerreros dominan a Chivas en el Corona

Los Guerreros ya ganaron como locales en el Apertura 2023. Derrotaron anoche 2-1 al líder de la Liga MX, las Chivas Rayadas del Guadalajara, a quienes de paso les quitaron el invicto.

Santos Laguna fue superior al Rebaño Sagrado en cuanto a futbol, llegadas al arco rival y se reivindicó un poco ante sus aficionados, que fueron opacados por una gran cantidad de seguidores del conjunto tapatío en el estadio Corona.

Con el triunfo, los Albiverdes llegaron a 8 puntos y se ubicaron de manera momentánea en la sexta posición de la tabla. El próximo miércoles por la noche en la Sultana del Norte visitarán en el "Volcán" al campeón Tigres, en partido pendiente de la quinta jornada.

PARTIDO

Mientras que los equipos se asentaban en el terreno de juego, comenzaron las primeras aproximaciones de ambos equipos. Chivas mediante un tiro libre de Alexis Vega al minuto 7, avisó al arco de Gibrán Lijad, que fue exigido y rechazó a un costado.

(JORGE MARTÍNEZ)

A la siguiente jugada, los Guerreros respondieron cuando Brunetta recibió un gran pase desde izquierda con parte externa de Duván Vergara, pero el argentino ante la salida del arquero Jiménez, buscó ceder a Preciado, pero apareció la zaga tapatía para despejar.

Los equipos ajustaron e intentaron tener la iniciativa del encuentro. Transcurrió el tiempo, incluso con pausa de hidratación, debido al elevado porcentaje de humedad, aunque la temperatura no era alta. Al 35', Dória estuvo cerca de abrir el marcador, pero no pudo hacer contacto con el pie luego del cobro de un córner.

En la recta final, vino un ataque incesante, sobre el arco rojiblanco a cargo del "Wacho" Jiménez. Al 36', Duván probó con perfil cambiado, pero la pelota se fue desviada. Un minuto después, el cancerbero visitante realizó gran atajada, a fogonazo de Alan Cervantes.

De nueva cuenta el guardavalla del Rebaño Sagrado apareció en el 39', para rechazar un cabezazo picado de Félix Torres, en el cobro de un córner. Con el tiempo cumplido de la primera parte, Brunetta jaló del gatillo, pero Jiménez de nueva cuenta, apareció para contener.

En el complemento, la tónica fue la misma, con unos albiverdes más propositivos y buscando inaugurar los cartones. Al 47', tras el cobro de una falta delante de la media cancha, el balón le queda a Torres Caicedo, pero el ecuatoriano no pudo marcar a la altura del manchón penal, al disparar con la zurda.

CAE EL PRIMERO

Pero finalmente cayó el invitado especial, cuando al minuto 56' Brunetta abrió el marcador en jugada iniciada por Vergara, que por el centro llegó hasta los linderos, para abrir la pelota a su paisano Preciado, que sacó disparo potente y cruzado que alcanzó a atajar el "Wacho", dejándolo a la deriva, para que el capitán santista la empujara al fondo de las redes.Los locales aumentaron el marcador al 72', luego de que Brunetta robó un balón en la salida a Eduardo Torres, mismo que tomó Duván que conduce y define ingresando al área.

Paunovic realizó todas sus variantes, por lo que los rojiblancos se lanzaron con todo al ataque. Descontaron mediante una pena máxima cobrada por el "Piojo" Alvarado al 83', en una falta de Lajud sobre Daniel Armando Ríos, que fue revisada en el VAR, pero que confirmó el silbante Oscar Mejía.Chivas buscó e intentó empatar, pero no le alcanzó, ante una buen plantada zaga santista. La visita jugó los últimos minutos con un elemento menos, debido a la infantil expulsión de Alexis Vega, que, por un berrinche al azotar la pelota, vio su segunda tarjeta amarilla.

Ya con el tiempo cumplido, Javi Correa casi marca el tercero de los locales en un mal balón medido de Jesús Orozco, que luego sufrió con los dribles del argentino, que sacó un poderoso disparo, que pasó centímetros por encima del travesaño.

HABLA REPETTO

Pablo Repetto se dijo contento por el triunfo, el primero en el Corona donde además de cortaron una racha negativa, de no poder ganar ni tampoco marcar goles, desde la campaña pasada.

"Teníamos una deuda con la gente y nosotros, entendemos que la localía es fundamental si quieres conseguir cosas importantes. Se ganó para tener tranquilidad para lo que se viene, se ganó de manera merecida ante unas Chivas que venía como líder y fue finalista del torneo pasado", expresó.

Agregó que también fue importante por la gente que los alentó y apoyó, así como para los mismos jugadores, cuerpo técnico, directiva y todos los que forman Santos.

"Habíamos visto una mejoría, pero muchas veces se evalúa el resultado y no el funcionamiento, eso lo hacemos en la interna. No hablaré del rival, ya que serían puras virtudes. El equipo y no es de hoy, va creciendo por una cuestión obvia, jugadores que llegaron y se están poniendo en su mejor forma, así que estamos en el camino correcto, para ganar confianza, pendientes y pensando en el próximo partido ante el último campeón", señaló.

El técnico del Rebaño Sagrado, Veljko Paunovic, no hace dramas por la derrota y el primer tropiezo de la campaña.

"Hay que aprender de estos errores de hoy (anoche), las lecciones que tuvimos, no es momento de dar un balance, pero sí tener información para los partidos que vienen".

Dejó en claro que, a diferencia de la pasada, tendrán una semana larga para trabajar, por lo que no deben lamentarse, ya que han entrenado bien, reconociendo que les faltó frescura en el complemento.

"Tuvimos errores puntuales que decidieron el partido y no fue nuestro mejor día en todos los aspectos. No manejamos los 10 minutos después del gol que anotamos, pudimos tener más llegadas y oportunidades. La expulsión nos fastidió", comentó.