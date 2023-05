'Armando Guadiana representa a la Transformación', asegura Claudia Sheinbaum

En entrevista para lado B, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, dialogaron sobre el proceso electoral en la entidad.

Sheinbaum aclaró que su visita a La Laguna se debe para apoyar al candidato morenista, "hoy estamos aquí dentro del marco electoral, que no quede ninguna duda de que estamos apoyando a quien representa la transformación, que es Armando Guadiana… Es importante que sepa el auditorio que nos escucha, que para elegir a un candidato o candidata se utilizan encuestas y las personas firman, esto es muy importante, no se puede traicionar eso, porque cuando se traiciona algo que uno firmó, entonces se traiciona todo, se traiciona no solamente la convicción, sino se traiciona al pueblo… Aquí en Coahuila el único que representa la transformación y que conoce a su estado es Armando Guadiana".

"Tenemos muchas cosas en común, los dos nos dedicamos a la ciencia y eso nos hace tener muchas cosas en común, por lo mismo yo sé que él es un gran representante y va a ser un buen gobernante", dijo Sheinbaum sobre su amistad con Guadiana.

Sobre su perfil como política, más enfocado al tema científico y académico, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, dijo que "la 4T está a favor de la ciencia y del desarrollo científico como parte fundamental del desarrollo y también de las fuentes renovables… Vamos por la transición energética y por supuesto que se requiere la ciencia, el desarrollo tecnológico, la innovación. Armando (Guadiana)".

GUADIANA EXPRESA ADMIRACIÓN

El candidato de Morena, por su parte, dijo admirar a Sheinbaum, más por ser doctora en Ingeniería, licenciada en Física, MC, y doctora, que por el puesto público que tenga. "Yo le digo, independientemente de ello, dicen que mi pecho no es bodega, hay que conectar la cabeza con el carácter y el corazón…Yo pienso que la próxima presidenta de México va a ser una mujer y va a ser doctora".

En cuanto al proceso electoral en Coahuila, Guardiana enfatizó que "la lucha es entre el PRI y Morena, lo que es PT y Verde se están convirtiendo en aliados del PRI, el PRI de Coahuila es el más corrupto de toda la República, a eso nos estamos enfrentando… Si ahorita fuera la elección, tenemos encuestas de los 16 distritos del estado, estamos en mayoría en intento de voto…Vamos a hacer que crezca más el movimiento para que la intención de voto sea mayor". En caso de no resultar ganador de las elecciones, Guadiana dijo que si la gente sale a votar, "no tiene duda de que ganarán las elecciones".

"Aquí en Coahuila tenemos 20 años prácticamente del clímax de corrupción, este 'peñanietito' que está de candidato del PRI, es hechura de Humberto Moreira, son hechuras de lo mismo, representan lo mismo… Por el bien de Coahuila queremos que se establezca la ética, la moral, la transparencia, el buen gobierno".

Sobre las alianzas entre el PVEM y el PT con gubernaturas, Claudia Sheinbaum dijo que "quien está representando esos partidos hoy en la elección de Coahuila, ha querido dar una imagen de que ellos también son parte del movimiento de transformación, eso es falso, aquí en Coahuila eso es falso. El único que representa, que ha estado y que fue leal al resultado, que ha sido leal a todo este proceso, es Armando Guadiana, ellos están haciendo juego al PRI en este momento. La única persona que ha estado cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador y que no lo ha traicionado es Armando Guadiana, eso es muy importante, que quede muy claro a la hora de que vayan a decidir. La lealtad es el valor más grande, uno de los valores más grandes en la vida, en la política también".

En cuanto al tema de que distintos funcionarios del Gobierno federal han visitado distintas ciudades del país para acompañar a candidatos, Sheinbaum dijo que en su caso particular, como jefa de Gobierno, cuando sale es por invitación. "Hoy vengo aquí como militante de Morena a acompañar a Armando Guadiana".

Además, Sheinbaum reconoció aspirar a la presidencia de la República, "cuando termine la elección en Coahuila y en Estado de México y nos llamará el partido para definir. Aprovecho para decir que yo tengo toda la confianza en la presidencia de nuestro partido y ellos van a definir en su momento cómo va a estar".

EVADE CUESTIONAMIENTOS SOBRE CONSTANTES GIRAS

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante presidencial por el partido Morena, se sumó al apoyo al candidato a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, a quien acompañó en sus actividades de campaña por esta región.

A su arribo al aeropuerto, la aspirante presidencial evadió cuestionamientos sobre las constantes giras que lleva a cabo al interior del país para promover su imagen con miras a la elección de 2024, señalando que “ese es otro tema, hoy estamos aquí para apoyar al candidato”.

Sheinbaum consideró que sería bueno que Ricardo Mejía declinara a favor de Guadiana, al igual que el Partido Verde se sumara también al abanderado morenista, al señalar que ya hace falta un cambio en la entidad.

Según dijo, “en Coahuila está claro que Guadiana representa la transformación y el proyecto junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso es llamar a la unidad y que la gente elija adecuadamente”.

Al hacer este pronunciamiento, aclaró que “tengo que usar muy cuidadosamente las palabras, porque el INE está al pendiente”. Consideró una lástima que no se haya dado la unidad del movimiento en Coahuila, pero según dijo, está claro que quien representa la transformación es Armando Guadiana.

La llegada de Sheinbaum, ayer por la mañana, motivó que una multitud se apoderara del aeropuerto de Torreón, hasta donde arribaron cerca de dos mil personas movilizadas en autobuses de transporte de personal, en su gran mayoría integrantes de la Sección 35 del SNTE.

Otros más llegaron en sus propios vehículos y los dejaron en doble fila, algunos sin pagar boleto, generando un caos en el estacionamiento y lo cual motivó quejas de pasajeros que tenían vuelos programados y tuvieron retrasos considerables, pues prácticamente se bloquearon los accesos por la presencia de las porras y simpatizantes morenistas.

Debido a la falta de organización, el tumulto se volcó sobre la jefa de Gobierno en cuanto ingresó a la sala de espera, para tratar de saludarla o conseguir una selfie, provocando que se dieran empujones hacia los representantes de los medios de comunicación que se acercaban para la entrevista.

Posterior a este encuentro, los asistentes convirtieron el estacionamiento del aeropuerto en escenario de un mitin, donde ondeaban las banderas guindas y coreaban porras para Sheinbaum y Guadiana, mientras ambos saludaban desde la ventanilla de los vehículos que abordaron para su traslado a las actividades proselitistas.

Para reforzar la vigilancia y evitar que sucediera algún percance, trabajadores del aeropuerto tuvieron que interrumpir su descanso para acudir en auxilio de sus compañeros, quienes por ser domingo eran muy pocos y se vieron superados por la multitud; algunos lamentaron lo sucedido y consideraron que el partido debió avisar a la administración del aeropuerto el contingente que llevarían, ya que incluso no había elementos de la Guardia Nacional suficientes para resguardo de las instalaciones.

