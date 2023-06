Grupo Vilax presenta su nuevo material

De que el grupo lagunero, Vilax, anda "ganoso", sí anda, y de qué manera.

La agrupación norteña tejana ha dado a conocer en plataformas digitales su EP llamado Ganas.

Este material marca su primer trabajo con el sello discográfico Fonovisa/Universal y representa su tercer lanzamiento discográfico.

De acuerdo con un comunicado, Ganas es un material compuesto por siete temas inéditos, creados por reconocidos compositores como Horacio Palencia, Aarón "El Pantera" Martínez, Fede Figueroa, Omar Tarazón, Salvador Aponte y los laguneros Bruno Danzza y Miguel Luna.

Los citados autores no dudaron en formar parte de esta producción que ha generado revuelo desde el lanzamiento de su primer sencillo, Si aún no me amas en febrero pasado; posteriormente lanzaron el tema que da nombre al EP, Ganas, el cual ha cautivado a la audiencia con su melodía distintiva y su reproducción en la radio.

De igual manera, se incluyen las canciones No te apures y Tú dime cuándo, lanzadas en mayo, logrando en tan solo tres meses, más de un millón de vistas en sus videos, demostrando un inicio prometedor en el largo camino que les espera.

Paralelamente, al lanzamiento de Ganas, presentan los videoclips Y no me despido, como el sencillo principal, y Aléjate de mí. Esto solo es la primera parte de un álbum con temas y colaboraciones sorpresa.

Desde su formación en 2018, Vilax ha buscado revolucionar el género norteño tejano con su frescura y talento, liderados por Alhe Romo.

Su álbum debut, Un beso es suficiente, fue nominado a los Tejano Awards y al Latin Grammy en 2021, lo que captó la atención de la industria musical hacia esta destacada agrupación lagunera.

Actualmente, Vilax se encuentra preparándose para colaborar con reconocidas estrellas de la música regional mexicana en futuros proyectos, con el objetivo de seguir sorprendiendo al público.

Además de Romo figuran en Vilax: Pablo Miguel, Marcos Padilla, Víctor Rosales, Daniel Rivas e Iván García.