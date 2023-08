Grupo Vida se reúne con autoridades del Gobierno de Durango

Poco más de 20 madres y padres buscadores del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida) sostuvieron un encuentro con autoridades del estado de Durango, donde expusieron principalmente la falta de agentes del Ministerio Público, no solo en el área de Desaparecidos, sino en el resto.

Los buscadores llegaron con las fotografías y datos de sus familiares desaparecidos impresas en lonas, así como carteles en los que se leían las leyendas: “no somos invisibles”, “no olviden sus deberes, buscar investigar”, y otro más en el que se leía “Señor gobernador: estuvimos en uno de los momentos más importantes de su vida, hoy no quiere estar en nuestros tristes momentos”, las cuales fueron colocados en el área de espera para visibilizar la problemática que sufren desde hace años.

“Se le solicitó al Gobierno de Durango la atención por parte de diversas autoridades de las cuales no podemos hablar mal, aquí lo importante es que si el señor gobernador (Esteban Villegas) no nos recibe, y sigue sin recibirlos, las autoridades tienen que darnos estos lugares de pláticas y de acuerdos”, dijo Silvia Ortiz, fundadora del grupo Vida.

Señaló que se sigue padeciendo la falta de agentes del Ministerio Público, de policías, no solo para las áreas de Desaparecidos, “nosotros necesitamos el compromiso del gobernador, porque aquí, aunque la licenciada Sonia (De la Garza, fiscal general) tenga la intención de querer avanzar, no va a poder hacerlo sin la autorización del gobernador”.

Actualmente, solo se cuenta con una agente del Ministerio Público para el área de Desaparecidos, “con policías que a veces prestan y a veces no”.

Ortiz insistió en que es necesario llegar a acuerdos puntuales con la Fiscalía y con el Gobierno para tener un estado mejor “y a él le conviene”.

Además, dijo que esta falta de personal ha retrasado el trabajo, tanto que dijo que algunas madres han fallecido en espera de obtener información sobre su caso.

Para el término de la reunión, Ortiz comentó que se esperaban acuerdos y sobre todo avanzar, “el gobernador pidió el apoyo para el voto y estuvimos presentes, y luego ¿cuándo nos va a dar el apoyo?, no entiende que él es el que debe de dar un sí o un no de los acuerdos, porque todos tocan desgraciadamente un presupuesto”.

Sobre esta demanda de personal, el vicefiscal Francisco Ángeles Zapata reconoció que el trabajo sí es bastante y aseguró que se cumple con el personal con el que se cuenta.

“En todas las áreas creo que hay suficiente trabajo, sin embargo, creo que con el personal que tenemos lo hemos sacado adelante, no hemos tenido ninguna dificultad en ninguna de las denuncias por personas no localizadas, no hemos tenido ningún conflicto”, declaró.

El funcionario explicó que la reunión fue en atención a la solicitud que hizo el grupo a fin de llegar acuerdos en materia de búsqueda de personas.

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Carlos Burciaga Rosales, dijo que la finalidad de la reunión es atender una serie de estrategias y negó que en ella se estableciera una fecha para un posible encuentro con el gobernador, ya que no se encontraba el tema dentro de los puntos a tratar.

Dentro de los temas que se abordarán está el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, dentro del cual desde el mes de mayo la Comisión Estatal emprendió en los 11 municipios laguneros, se llevó a cabo una revisión para tener la certeza de que los registros sean los más apegados a la realidad.