Grupo Vida insiste en encuentro con gobernador Esteban Villegas; lo abordan en gira en Gregorio García

Tras ocho meses del encuentro informal que se tuvo entre representantes de Grupo Vida con el gobernador de Durango, Esteban Villegas en Gómez Palacio, nuevamente se le abordó, ahora en la comunidad de Gregorio García, para solicitar el esperado encuentro, sin que se estableciera una fecha.

El primer encuentro fue en noviembre, en el que Silvia Ortiz y Óscar Sánchez-Viesca, padres de la desaparecida Fanny y fundadores del grupo, abordaron al mandatario en la ExpoFeria, en busca de una fecha para una mesa de trabajo, la cual nunca se llevó a cabo.

Nuevamente, pero ahora a través de Guadalupe Delgado, coordinadora del grupo en La Laguna de Durango, se solicitó un encuentro al gobernador, a quien se le hizo entrega de un oficio firmado por Ortiz y Delgado.

En dicho oficio se lee: “Señor gobernador, en reiteradas ocasiones hemos solicitado de usted la atención para una reunión plenaria, situación que a la fecha no se ha concretado y de la cual hoy entregamos este oficio para que en este momento se nos agende fecha para la conformación de esta mesa de trabajo y de la cual no admitiremos cambio alguno, agradeceríamos su atención y compromiso ante familiares de víctimas indirectas y ya poder establecer acuerdos con las diferentes instituciones estatales a su cargo”.

(GUADALUPE MIRANDA/EL SIGLO DE TORREÓN)

Tras su fugaz encuentro, Guadalupe Delgado comentó: “necesitamos ver al gobernador, necesitamos que nos escuche, necesitamos que tenga la amabilidad de sentarse con nosotros porque desgraciadamente están muriendo mamis sin saber en dónde están sus hijos”.

Mencionó que cuando se realizó la entrega de equipo a la Comisión Estatal de Búsqueda a través de la Secretaría General de Gobierno en el mes de diciembre, no fue para el grupo que representa.

“La Comisión de Búsqueda del Estado recibió un equipo excelentísimo para nosotros pero fue el equipo para la comisión. Desgraciadamente las acciones que nosotros realizamos pues necesitan de su mano, necesitamos que nos escuche, traemos un oficio a ver si nos puede recibir, espero porque la verdad a mi me puede mucho las mamás que se han ido sin saber de sus familiares y sin haber recibido ningún apoyo, nosotros como podemos en el colectivo, recolectamos un poco de dinero para poderles dar pero hay ocasiones en que no podemos”.

Por su parte, Silvia Ortiz, recordó que para llevar a cabo la búsqueda en el municipio de El Mezquital, el Estado solo entregó 10 mil pesos de presupuesto para 10 personas, para cubrir gastos de hospedaje por tres días, alimentación, gasolina y casetas.

“No tenemos el apoyo del Gobierno del Estado de Durango, porque no se ha comprometido con el tema, tenemos solo unos MP (ministerio público) que está viendo Gómez, Lerdo y Tlahualilo, no puede ser esto posible; no hay policías, necesitamos más MP, policías, ese es el compromiso que queremos de él, no queremos que a nosotros nos dé nada. Que ponga presupuesto para lo necesario para la búsqueda”, recalcó Ortiz.