Grupo U2 reinventa sus canciones

Island Records e Interscope han anunciado el lanzamiento de Songs Of Surrender, una colección de 40 canciones de todo el catálogo de U2, regrabadas y reimaginadas para este 2023 en sesiones que abarcan los últimos dos años. Todo esto verá la luz el 17 de marzo.

La primera canción de este conjunto de grabaciones es el himno Pride (In The Name Of Love).

La producción discográfica fue curada y producida por The Edge y muestra a la banda revisitando algunas de las canciones más célebres de sus más de 40 años de carrera, incluyendo With Or Without You, One, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday e Invisible, para una reinvención musical que resulta en una grabación completamente nueva de cada “track” para incluir los arreglos y, en algunos casos, letras.

"La música te permite viajar en el tiempo, y sentimos curiosidad por saber cómo sería traer nuestras primeras canciones al presente y darles el beneficio, o no, de una reinvención del siglo 21.

“Lo que comenzó como un experimento rápidamente se convirtió en una obsesión personal, ya que muchas de nuestras canciones se ajustaron a una nueva interpretación. La intimidad reemplazó a la urgencia del post punk. Llegaron nuevos tempos, nuevas claves y, en algunos casos, nuevos acordes y nuevas letras. Una gran canción, resulta ser algo indestructible.

“El proceso de selección de qué canciones volver a revisitar comenzó con una serie de demos. Probé cómo una canción resultaría si se le quitara todo, excepto los elementos esenciales.

“El otro objetivo principal era encontrar formas de traer intimidad a las canciones, ya que la mayoría de ellas fueron escritas originalmente pensando en las presentaciones en vivo”, dijo The Edge en un comunicado..

Las 40 canciones recién grabadas se recopilan bajo cada uno de los nombres de los miembros de la banda en cuatro álbumes separados.

"Escuchar las canciones interactuar y encontrar el orden para los cuatro álbumes fue realmente emocionante; encontrar elementos sorprendentes y tener la oportunidad de mezclar. Una vez que tuvimos cuatro álbumes distintos, fue fácil ver quién representaría cada uno", añadió el artista.